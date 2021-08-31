В Москве с 3 сентября ожидается похолодание

«В Москве лето прощается с нами. В дальнейшем понижение температуры, и уже как-то некомфортно совсем даже слышать. 3 сентября температура в Москве 5-7°C ночью, а по области — до 2°C. Как-то отвыкли мы уже от таких температурных значений, сразу начинаешь поеживаться, ничего не сделаешь. Дневные температуры будут тоже невысокие — 11-13°C», — цитирует ТАСС Вильфанда.