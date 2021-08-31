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В Москве с 3 сентября ожидается похолодание

Ведомости

В Москве с 3 сентября ожидается похолодание до 2°C ночью и 11°C днем, температура будет ниже нормы на 3-4°C, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на онлайн-конференции в Москве.

«В Москве лето прощается с нами. В дальнейшем понижение температуры, и уже как-то некомфортно совсем даже слышать. 3 сентября температура в Москве 5-7°C ночью, а по области — до 2°C. Как-то отвыкли мы уже от таких температурных значений, сразу начинаешь поеживаться, ничего не сделаешь. Дневные температуры будут тоже невысокие — 11-13°C», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, такой температурный фон в столичном регионе сохранится до конца недели. При этом после холодной и дождливой погоды наступает обычно период бабьего лета, добавил он.

Ранее по теме: Гидрометцентр предупредил о заморозках в некоторых регионах России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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