В Москве сделали бесплатными пересадки на наземном транспорте в течение 90 минут
Пересадки на наземном общественном транспорте в Москве в течение 90 минут станут бесплатными, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он написал в своем блоге.
«С сегодняшнего дня, 1 сентября 2021 г., пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки», — написал Собянин. Он отметил, что раньше бесплатные пересадки традиционно существовали только между скоростным рельсовым транспортом столицы — метро, МЦК и МЦД.
«Теперь пришло время отказаться от этой традиции, чтобы сделать поездки по городу более удобными для пассажиров», — подчеркнул мэр. По словам Собянина, бесплатные пересадки на наземном транспорте сэкономят деньги примерно 500 тыс. пассажиров в день. «Для тех, кто ездит регулярно, годовая экономия составит до 11 тыс. рублей», — отметил мэр.
Накануне сделать бесплатными пересадки на наземном транспорте столицы Собянина призвал куратор движения «Лиза Алерт» и независимый кандидат в Госдуму Олег Леонов. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По словам Леонова, отсутствия бесплатных пересадок на наземном транспорте Москвы является «дискриминацией», особенно в отношении тех, кто не пользуется скоростными рельсовыми маршрутами. Куратор «Лизы Алерт» также организовал петицию за свою инициативу и к 1 сентября набрал более 10 тыс. подписей