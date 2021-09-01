В Москве сделали бесплатными пересадки на наземном транспорте в течение 90 минут

Накануне сделать бесплатными пересадки на наземном транспорте столицы Собянина призвал куратор движения «Лиза Алерт» и независимый кандидат в Госдуму Олег Леонов. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По словам Леонова, отсутствия бесплатных пересадок на наземном транспорте Москвы является «дискриминацией», особенно в отношении тех, кто не пользуется скоростными рельсовыми маршрутами. Куратор «Лизы Алерт» также организовал петицию за свою инициативу и к 1 сентября набрал более 10 тыс. подписей