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В Москве сделали бесплатными пересадки на наземном транспорте в течение 90 минут

Ведомости

Пересадки на наземном общественном транспорте в Москве в течение 90 минут станут бесплатными, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он написал в своем блоге.

«С сегодняшнего дня, 1 сентября 2021 г., пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки», — написал Собянин. Он отметил, что раньше бесплатные пересадки традиционно существовали только между скоростным рельсовым транспортом столицы — метро, МЦК и МЦД.

«Теперь пришло время отказаться от этой традиции, чтобы сделать поездки по городу более удобными для пассажиров», — подчеркнул мэр. По словам Собянина, бесплатные пересадки на наземном транспорте сэкономят деньги примерно 500 тыс. пассажиров в день. «Для тех, кто ездит регулярно, годовая экономия составит до 11 тыс. рублей», — отметил мэр.

Накануне сделать бесплатными пересадки на наземном транспорте столицы Собянина призвал куратор движения «Лиза Алерт» и независимый кандидат в Госдуму Олег Леонов. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По словам Леонова, отсутствия бесплатных пересадок на наземном транспорте Москвы является «дискриминацией», особенно в отношении тех, кто не пользуется скоростными рельсовыми маршрутами. Куратор «Лизы Алерт» также организовал петицию за свою инициативу и к 1 сентября набрал более 10 тыс. подписей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных