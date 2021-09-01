Россиянин Кузнецов выиграл золото Паралимпиады в велогонке
Российский спортсмен Руслан Кузнецов завоевал золотую медаль в велогонке на Паралимпиаде в Токио, сообщили «РИА Новости».
Кузнецов проехал дистанцию в 79,2 км за 2 ч 34 мин 35 с. На втором месте – швейцарец Хайнц Фрай (2:34:35), на третьем – австриец Вальтер Аблингер (2:35:06).
Паралимпийцы из России занимают третье место в медальном зачете Игр в Токио. Россияне завоевали 29 золотых, 18 серебряных и 35 бронзовых медалей.
Паралимпийские игры в Токио начались 24 августа и продлятся до 5 сентября. Ранее в Токио прошла летняя Олимпиада. Российская сборная завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Это рекорд со времен афинской Олимпиады 2004 г. Олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 г., однако их перенесли на год из-за пандемии коронавируса.