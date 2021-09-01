Гонщик «Формулы-1» Кими Райкконен завершит карьеру в этом сезоне

41-летний гонщик начал выступать в классе «Формула-1» в 2001 г. В 2007 г. он стал чемпионом мира в составе команды «Феррари». Помимо этого, Райкконен дважды становился вице-чемпионом мира (в 2003 и 2005 гг.) и трижды бронзовым призером (в 2008, 2012 и 2018 гг).