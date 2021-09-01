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Гонщик «Формулы-1» Кими Райкконен завершит карьеру в этом сезоне

Ведомости

Финский гонщик команды «Альфа Ромео» «Формулы-1» Кими Райкконен завершит карьеру в этом классе автогонок. Об этом он написал в своем Instagram.

«Это будет мой последний сезон в "Формуле-1"... Решение было непростым, но после этого сезона настало время для чего-то нового», — написал Райкконен.

41-летний гонщик начал выступать в классе «Формула-1» в 2001 г. В 2007 г. он стал чемпионом мира в составе команды «Феррари». Помимо этого, Райкконен дважды становился вице-чемпионом мира (в 2003 и 2005 гг.) и трижды бронзовым призером (в 2008, 2012 и 2018 гг).

Финский гонщик является лидером среди всех пилотов по количеству проведенных Гран-при «Формулы-1».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных