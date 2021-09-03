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Путин прокомментировал поправку школьником его слов про Северную войну

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что факт исправления его слов со стороны школьника в ходе беседы про Северную войну его может только порадовать. Об этом он сказал в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума.

«Почему меня это должно задеть? Наоборот, меня это только может порадовать. Молодые ребята, они хорошо знают историю Отечества, прекрасно, я только рад», — сказал Путин в ответ на вопрос ведущего пленарной сессии Сергея Брилева о том, не задела ли президента поправка школьника.

Президент подчеркнул, что такой вопрос является для него неожиданным и странным. «Прекрасно, можно только порадоваться, что у нас ребята собрались в "Океане" такие грамотные, подготовленные и, что важно, которые свободно тут же излагают свою позицию. Будущее России в надежных руках», — добавил он.

1 сентября Путин встретился с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан». Во время открытого урока президент назвал войну, которую в начале XVIII в. Петр I вел со Швецией, Семилетней. Школьник же прервал главу государства, уточнив, что речь идет о Северной войне, длившейся 21 год.

Директор школы, в которой учится мальчик, Юлия Рябцева позже заявила, что решение школьника поправить президента можно объяснить наглостью, присущей молодым людям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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