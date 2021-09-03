Путин прокомментировал поправку школьником его слов про Северную войну

Президент подчеркнул, что такой вопрос является для него неожиданным и странным. «Прекрасно, можно только порадоваться, что у нас ребята собрались в "Океане" такие грамотные, подготовленные и, что важно, которые свободно тут же излагают свою позицию. Будущее России в надежных руках», — добавил он.