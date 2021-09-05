При стрельбе в Вашингтоне погибли три человека
Неизвестные открыли огонь по прохожим на северо-западе Вашингтона, убив трех человек, еще трое получили ранения, сообщила в Twitter столичная полиция.
Правоохранители также выложили фото черного седана Honda Accord, на котором, как утверждается, скрылись подозреваемые, и объявили награду в $75 000 за любую информацию, которая поможет в их поимке.
Как уточняет NBC, пострадавших госпитализировали с травмами средней тяжести. Что послужило мотивом для нападавших, в полиции пока не знают.
«Это просто обескураживает. Мы уже давно говорим о проблеме насилия с применением огнестрельного оружия... Мы знаем, что эта проблема не является уникальной для Вашингтона, но я думаю, что это говорит о болезни в целом, которую мы наблюдаем в нашем обществе», – рассказал руководитель столичной полиции Роберт Конти (цитата по ТАСС).