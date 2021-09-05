При стрельбе в Вашингтоне погибли три человека

«Это просто обескураживает. Мы уже давно говорим о проблеме насилия с применением огнестрельного оружия... Мы знаем, что эта проблема не является уникальной для Вашингтона, но я думаю, что это говорит о болезни в целом, которую мы наблюдаем в нашем обществе», – рассказал руководитель столичной полиции Роберт Конти (цитата по ТАСС).