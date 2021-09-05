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При стрельбе в Вашингтоне погибли три человека

Ведомости

Неизвестные открыли огонь по прохожим на северо-западе Вашингтона, убив трех человек, еще трое получили ранения, сообщила в Twitter столичная полиция.

Правоохранители также выложили фото черного седана Honda Accord, на котором, как утверждается, скрылись подозреваемые, и объявили награду в $75 000 за любую информацию, которая поможет в их поимке.

Как уточняет NBC, пострадавших госпитализировали с травмами средней тяжести. Что послужило мотивом для нападавших, в полиции пока не знают.

«Это просто обескураживает. Мы уже давно говорим о проблеме насилия с применением огнестрельного оружия... Мы знаем, что эта проблема не является уникальной для Вашингтона, но я думаю, что это говорит о болезни в целом, которую мы наблюдаем в нашем обществе», – рассказал руководитель столичной полиции Роберт Конти (цитата по ТАСС).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных