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Бывшего узника Гуантанамо Мингазова могут репатриировать в Россию

Ведомости

Власти ОАЭ могут принудительно репатриировать на родину россиянина, бывшего узника американской тюрьмы в Гуантанамо Равиля Мингазова, пишет The Washington Post.

По данным американской стороны, Мингазов воевал на стороне движения «Талибан» (группировка признана террористической и запрещена в России), в 2002 г. его задержали в Пакистане. Россиянин содержался в Гуантанамо без предъявления обвинений почти 15 лет, в 2017 г. его передали ОАЭ.

По словам адвоката 53-летнего Мингазова, возвращение в Россию всегда было «самым большим страхом» его подзащитного. Семья бывшего заключенного считает, что в России ему грозит гибель. Вашингтон уже попросил ОАЭ не отправлять его на родину, причем эмиратские власти сообщили, что не будут принимать решение о дальнейшей судьбе Мингазова «без согласия Соединенных Штатов», отмечает издание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных