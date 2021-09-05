Бывшего узника Гуантанамо Мингазова могут репатриировать в Россию
Власти ОАЭ могут принудительно репатриировать на родину россиянина, бывшего узника американской тюрьмы в Гуантанамо Равиля Мингазова, пишет The Washington Post.
По данным американской стороны, Мингазов воевал на стороне движения «Талибан» (группировка признана террористической и запрещена в России), в 2002 г. его задержали в Пакистане. Россиянин содержался в Гуантанамо без предъявления обвинений почти 15 лет, в 2017 г. его передали ОАЭ.
По словам адвоката 53-летнего Мингазова, возвращение в Россию всегда было «самым большим страхом» его подзащитного. Семья бывшего заключенного считает, что в России ему грозит гибель. Вашингтон уже попросил ОАЭ не отправлять его на родину, причем эмиратские власти сообщили, что не будут принимать решение о дальнейшей судьбе Мингазова «без согласия Соединенных Штатов», отмечает издание.