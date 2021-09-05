Бывшего узника Гуантанамо Мингазова могут репатриировать в Россию

По словам адвоката 53-летнего Мингазова, возвращение в Россию всегда было «самым большим страхом» его подзащитного. Семья бывшего заключенного считает, что в России ему грозит гибель. Вашингтон уже попросил ОАЭ не отправлять его на родину, причем эмиратские власти сообщили, что не будут принимать решение о дальнейшей судьбе Мингазова «без согласия Соединенных Штатов», отмечает издание.