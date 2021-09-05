В Хабаровском крае два человека погибли в драке между заключенными ИК-14

«В ночь на 5 сентября в федеральном казенном учреждении "Исправительная колония № 14" УФСИН России по Хабаровскому краю в г. Амурске неустановленными лицами из числа осужденных, отбывающих наказания, причинены телесные повреждения различной степени тяжести шести другим осужденным. От полученных травм двое осужденных скончались. Четверо доставлены в медицинские учреждения», – говорится в сообщении.