В Хабаровском крае два человека погибли в драке между заключенными ИК-14
В результате драки, которая произошла между заключенными исправительной колонии № 14 в Хабаровском крае, погибли два человека, четверо получили ранения, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры в Telegram.
«В ночь на 5 сентября в федеральном казенном учреждении "Исправительная колония № 14" УФСИН России по Хабаровскому краю в г. Амурске неустановленными лицами из числа осужденных, отбывающих наказания, причинены телесные повреждения различной степени тяжести шести другим осужденным. От полученных травм двое осужденных скончались. Четверо доставлены в медицинские учреждения», – говорится в сообщении.
Прокуратура проводит проверку исполнения должностными лицами ИК-14 уголовно-исполнительного законодательства, возбуждено уголовное дело по п. «а», «ж» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц) и ч. 3 ст. 321 УК РФ (применение насилия в отношении осужденного).
Как отмечает ТАСС, состояние двоих из госпитализированных участников драки – тяжелое. Колония работает в штатном режиме.