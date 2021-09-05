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В Хабаровском крае два человека погибли в драке между заключенными ИК-14

Ведомости

В результате драки, которая произошла между заключенными исправительной колонии № 14 в Хабаровском крае, погибли два человека, четверо получили ранения, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры в Telegram.

«В ночь на 5 сентября в федеральном казенном учреждении "Исправительная колония № 14" УФСИН России по Хабаровскому краю в г. Амурске неустановленными лицами из числа осужденных, отбывающих наказания, причинены телесные повреждения различной степени тяжести шести другим осужденным. От полученных травм двое осужденных скончались. Четверо доставлены в медицинские учреждения», – говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку исполнения должностными лицами ИК-14 уголовно-исполнительного законодательства, возбуждено уголовное дело по п. «а», «ж» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц) и ч. 3 ст. 321 УК РФ (применение насилия в отношении осужденного).

Как отмечает ТАСС, состояние двоих из госпитализированных участников драки – тяжелое. Колония работает в штатном режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных