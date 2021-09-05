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Почти 40% россиян готовы получать зарплату «в конверте»

Ведомости

Устроиться на работу с «черной» или «серой» зарплатой сегодня готовы 39% россиян, следует из результатов опроса Исследовательского центра портала Superjob.

Респонденты соглашаются на зарплату «в конверте» чаще всего из-за сложностей с трудоустройством по специальности либо же по ряду личных обстоятельств. Россияне, не готовые работать «в черную» (а таких 37%), объясняют свою позицию желанием иметь такие социальные гарантии, как пенсия, оплачиваемый отпуск и больничный. Еще 24% опрошенных не смогли определиться с ответом.

Опрос также зафиксировал, что мужчины чаще женщин соглашаются на  работу с «черной» или «серой» оплатой труда (43% против 36%), а средний доход 41% респондентов, готовых получать зарплату «в конверте», составляет менее 30 000 руб.

Как отмечают авторы исследования, в период локдауна в апреле 2020 г. этот показатель доходил до 46%, а во время второй волны коронавируса в декабре – до 44%.

«Когда же напряженность на рынке труда спадает, тех, кто согласен на «черную» зарплату, становится меньше: так, в относительно спокойном сентябре 2020 г. этот показатель снизился до 39%. Сегодня же соискатели чувствуют себя на рынке труда достаточно уверенно», – говорится в исследовании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных