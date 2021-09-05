Почти 40% россиян готовы получать зарплату «в конверте»
Устроиться на работу с «черной» или «серой» зарплатой сегодня готовы 39% россиян, следует из результатов опроса Исследовательского центра портала Superjob.
Респонденты соглашаются на зарплату «в конверте» чаще всего из-за сложностей с трудоустройством по специальности либо же по ряду личных обстоятельств. Россияне, не готовые работать «в черную» (а таких 37%), объясняют свою позицию желанием иметь такие социальные гарантии, как пенсия, оплачиваемый отпуск и больничный. Еще 24% опрошенных не смогли определиться с ответом.
Опрос также зафиксировал, что мужчины чаще женщин соглашаются на работу с «черной» или «серой» оплатой труда (43% против 36%), а средний доход 41% респондентов, готовых получать зарплату «в конверте», составляет менее 30 000 руб.
Как отмечают авторы исследования, в период локдауна в апреле 2020 г. этот показатель доходил до 46%, а во время второй волны коронавируса в декабре – до 44%.
«Когда же напряженность на рынке труда спадает, тех, кто согласен на «черную» зарплату, становится меньше: так, в относительно спокойном сентябре 2020 г. этот показатель снизился до 39%. Сегодня же соискатели чувствуют себя на рынке труда достаточно уверенно», – говорится в исследовании.