Почти 40% россиян готовы получать зарплату «в конверте»

Респонденты соглашаются на зарплату «в конверте» чаще всего из-за сложностей с трудоустройством по специальности либо же по ряду личных обстоятельств. Россияне, не готовые работать «в черную» (а таких 37%), объясняют свою позицию желанием иметь такие социальные гарантии, как пенсия, оплачиваемый отпуск и больничный. Еще 24% опрошенных не смогли определиться с ответом.