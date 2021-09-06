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«Коммерсантъ» узнал о проблемах с продлением сертификата о вакцинации в Москве

Ведомости

Жители Москвы не получают продления цифровых сертификатов о вакцинации после повторной прививки от коронавируса, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на сотрудницу одной из ИТ-компаний.

Собеседница издания рассказала, что ее сертификат продлили спустя три недели после многочисленных обращений в техподдержку. Пользователи нескольких интернет-форумов также жаловались на проблему с продлением документа. По ее словам, у коллег, которые сделали повторную прививку в Санкт-Петербурге, таких проблем не возникло.

В техподдержке Единой медицинской информационной системы (ЕМИАС) изданию ответили, что сейчас срок действия сертификата после ревакцинации не продлевается, но, возможно, в ближайшее время условия продления сертификатов будут пересмотрены.

В Департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы сообщили, что QR-коды вакцинированных от коронавируса москвичей действуют год, поэтому проблем с ними не может быть даже у первых привившихся (массовая вакцинация началась в Москве 5 декабря прошлого года, сертификаты начали выдавать в январе этого года). «Информационные системы правительства Москвы предусматривают возможность продления QR-кода после ревакцинации в случае принятия такого решения. Оно будет принято позднее и не относится к компетенции ДИТ Москвы», — добавили в департаменте.

Издание отметило, что многие компании мотивируют сотрудников прививаться от коронавируса с помощью бонусов – дополнительные дни отпуска, призы или премии. Некоторые работодатели требуют, чтобы прививка была сделана не более полугода назад и подтверждена сертификатом. В некоторых компаниях после отпуска сотрудников отправляют на карантин: на пять дней, если есть сертификат о вакцинации, на 14 – если его нет. Также документ нужен для въезда в некоторые страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных