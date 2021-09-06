«Коммерсантъ» узнал о проблемах с продлением сертификата о вакцинации в Москве

Издание отметило, что многие компании мотивируют сотрудников прививаться от коронавируса с помощью бонусов – дополнительные дни отпуска, призы или премии. Некоторые работодатели требуют, чтобы прививка была сделана не более полугода назад и подтверждена сертификатом. В некоторых компаниях после отпуска сотрудников отправляют на карантин: на пять дней, если есть сертификат о вакцинации, на 14 – если его нет. Также документ нужен для въезда в некоторые страны.