«Коммерсантъ» узнал о проблемах с продлением сертификата о вакцинации в Москве
Жители Москвы не получают продления цифровых сертификатов о вакцинации после повторной прививки от коронавируса, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на сотрудницу одной из ИТ-компаний.
Собеседница издания рассказала, что ее сертификат продлили спустя три недели после многочисленных обращений в техподдержку. Пользователи нескольких интернет-форумов также жаловались на проблему с продлением документа. По ее словам, у коллег, которые сделали повторную прививку в Санкт-Петербурге, таких проблем не возникло.
В техподдержке Единой медицинской информационной системы (ЕМИАС) изданию ответили, что сейчас срок действия сертификата после ревакцинации не продлевается, но, возможно, в ближайшее время условия продления сертификатов будут пересмотрены.
В Департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы сообщили, что QR-коды вакцинированных от коронавируса москвичей действуют год, поэтому проблем с ними не может быть даже у первых привившихся (массовая вакцинация началась в Москве 5 декабря прошлого года, сертификаты начали выдавать в январе этого года). «Информационные системы правительства Москвы предусматривают возможность продления QR-кода после ревакцинации в случае принятия такого решения. Оно будет принято позднее и не относится к компетенции ДИТ Москвы», — добавили в департаменте.
Издание отметило, что многие компании мотивируют сотрудников прививаться от коронавируса с помощью бонусов – дополнительные дни отпуска, призы или премии. Некоторые работодатели требуют, чтобы прививка была сделана не более полугода назад и подтверждена сертификатом. В некоторых компаниях после отпуска сотрудников отправляют на карантин: на пять дней, если есть сертификат о вакцинации, на 14 – если его нет. Также документ нужен для въезда в некоторые страны.