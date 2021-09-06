Умер актер Жан-Поль Бельмондо

Бельмондо родился 9 апреля 1933 г. в Нёйи-сюр-Сен, в начале 1950-х гг. он стал играть в театре, а снимался в кино с конца 1950-х гг. Мировую известность он приобрел после роли в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» (1960 г.). После этого Бельмондо продолжал сниматься у Годара, а также у ставшего тогда же известным Франсуа Трюффо, Луи Маля, Клода Шаброля, Алена Рене и других крупных режиссеров.