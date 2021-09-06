На юге «красной» ветки метро Москвы приостановили движение поездов

В ведомстве отметили, что все пассажиры покинули станцию «Проспект Вернадского», им ничего не угрожает. Станция закрыта на вход. Поезда, следующие из центра, проезжают ее без остановки. Пассажирам рекомендовали пользоваться наземным транспортом. По данным источников ТАСС и «Интерфакс», на станции произошло задымление.