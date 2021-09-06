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На юге «красной» ветки метро Москвы приостановили движение поездов

Ведомости

На Сокольнической линии метро Москвы приостановили движение поездов для проверки одного состава, сообщил столичный дептранс в Telegram.

«На Сокольнической линии (1) нет движения от «Юго-Западной» до «Университета» для проверки одного состава. В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами», — говорится в сообщении. 

В ведомстве отметили, что все пассажиры покинули станцию «Проспект Вернадского», им ничего не угрожает. Станция закрыта на вход. Поезда, следующие из центра, проезжают ее без остановки. Пассажирам рекомендовали пользоваться наземным транспортом. По данным источников ТАСС и «Интерфакс», на станции произошло задымление.

По состоянию на 18:56 мск движение на юго-западном участке Сокольнической линии восстановлено, рассказали позже в дептрансе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных