На юге «красной» ветки метро Москвы приостановили движение поездов
На Сокольнической линии метро Москвы приостановили движение поездов для проверки одного состава, сообщил столичный дептранс в Telegram.
«На Сокольнической линии (1) нет движения от «Юго-Западной» до «Университета» для проверки одного состава. В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что все пассажиры покинули станцию «Проспект Вернадского», им ничего не угрожает. Станция закрыта на вход. Поезда, следующие из центра, проезжают ее без остановки. Пассажирам рекомендовали пользоваться наземным транспортом. По данным источников ТАСС и «Интерфакс», на станции произошло задымление.
По состоянию на 18:56 мск движение на юго-западном участке Сокольнической линии восстановлено, рассказали позже в дептрансе.