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Пеле сообщил о перенесенной операции по удалению опухоли

Ведомости

Бразильский футболист, трехкратный чемпион мира, 80-летний Пеле перенес операцию по удалению опухоли. Об этом он написал в своем Facebook.

«В субботу я перенес операцию по удалению подозрительного поражения в толстой кишке. Опухоль была обнаружена во время обследования, о котором я упоминал на прошлой неделе», — написал Пеле.

По его словам, он с оптимизмом смотрит в будущее и получает удовольствие от нахождения в окружении своей семьи и друзей.

Пеле становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии в 1958, 1962 и 1970 гг. За национальную команду он провел 92 матча и забил 77 голов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных