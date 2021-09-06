Пеле сообщил о перенесенной операции по удалению опухоли
Бразильский футболист, трехкратный чемпион мира, 80-летний Пеле перенес операцию по удалению опухоли. Об этом он написал в своем Facebook.
«В субботу я перенес операцию по удалению подозрительного поражения в толстой кишке. Опухоль была обнаружена во время обследования, о котором я упоминал на прошлой неделе», — написал Пеле.
По его словам, он с оптимизмом смотрит в будущее и получает удовольствие от нахождения в окружении своей семьи и друзей.
Пеле становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии в 1958, 1962 и 1970 гг. За национальную команду он провел 92 матча и забил 77 голов.