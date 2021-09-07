Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию убийств
Свердловский районный суд в Красноярске приговорил бизнесмена Анатолия Быкова к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима за организацию убийств, сообщила прокуратура Красноярского края в своем Telegram-канале.
«Суд приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима Анатолия Быкова», — говорится в сообщении прокуратуры.
Адвокат предпринимателя Алексей Прохоров сообщил ТАСС, что защита Быкова обжалует приговор. «В данном деле были существенно нарушены нормы уголовно-процессуального законодательства — на предоставление доказательств защиты, на задавание вопросов свидетелям. Суд фактически выступил вторым государственным обвинителем. Все это будет основанием для обжалования приговора», — сказал он. Сторона обвинения не будет обжаловать приговор бизнесмену, сообщили в прокуратуре.
Быкова арестовали в мае 2020 г. По версии следствия, предприниматель в 1994 г. заказал убийство двоих членов своей преступной группировки — Александра Наумова и Кирилла Войтенко. Между Быковым и Наумовым произошел конфликт в связи с несправедливым, по мнению последнего, распределением доходов.
Впоследствии кто-то взорвал машину Быкова, и тот расценил это как покушение со стороны Наумова. В связи с этим Быков, по версии следствия, решил убить Наумова и его близкого друга Кирилла Войтенко, причастного, по его мнению, к случившемуся. Некоторое время исполнители следили за жертвами и 24 июля 1994 г. застрелили обоих, когда те ехали на автомобиле по Свердловскому району Красноярска. Другие причастные к этому убийству, как отмечала Генпрокуратура, уже получили сроки. Сам Быков вину не признал, пишет РБК.
Быков уже имеет судимость: в 2002 г. его приговорили к 6,5 года колонии условно за организацию заказного убийства киллера Вилора Стругалова. В 2005 г. судимость Быкова была погашена. Против бизнесмена также возбуждены уголовные дела по статьям о налоговых махинациях, о создании преступного сообщества, об убийстве и о покушении на убийство. Он находится под стражей с мая 2020 г.
Быков в 1994-2004 гг. был акционером Красноярского алюминиевого завода, а до этого занимал на предприятии пост председателя совета директоров. В 1997-2016 гг. он также являлся депутатом законодательного собрания Красноярского края. В 2003 г. пытался стать депутатом Государственной думы, однако его регистрацию отменили из-за проблем с документами.