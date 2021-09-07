Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию убийств

Впоследствии кто-то взорвал машину Быкова, и тот расценил это как покушение со стороны Наумова. В связи с этим Быков, по версии следствия, решил убить Наумова и его близкого друга Кирилла Войтенко, причастного, по его мнению, к случившемуся. Некоторое время исполнители следили за жертвами и 24 июля 1994 г. застрелили обоих, когда те ехали на автомобиле по Свердловскому району Красноярска. Другие причастные к этому убийству, как отмечала Генпрокуратура, уже получили сроки. Сам Быков вину не признал, пишет РБК.