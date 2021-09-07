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В Москве пройдет Форум социальных инноваций регионов

Ведомости

С 9 по 11 сентября 2021 г. в столице пройдет IV Форум социальных инноваций регионов. В нем примут участие известные ученые, футурологи, политики, руководители городов и регионов, социальные предприниматели и общественные деятели. Эксперты обсудят актуальные темы и новые тренды социальной политики, медицины и образования. 

Форум организован Советом Федерации РФ и правительством Москвы. Пленарное заседание пройдет под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. В числе докладчиков – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, эксперт в экономике будущего Параг Ханна и другие.

Среди ключевых тем, которые будут вынесены на обсуждение на форуме, – здоровье общества и личности; перезагрузка системы образования; адресная социальная политика, направленная на рост доходов и качества жизни; цифровизация экономики; развитие сельских территорий и улучшение социальной инфраструктуры; подготовка востребованных специалистов; снятие стресса в условиях большого города; счастье горожан.

«Произошли большие изменения и в самой социальной сфере, и в экономике, и в сознании людей, – говорит вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. – Появилось много новых решений. Ключевая задача форума – выработать такие стратегические подходы, которые, учитывая этот опыт, позволят максимально эффективно провести «перезагрузку» основных отраслей социальной сферы и связанного с ней законодательства. Важно «настроить» все отрасли социальной сферы таким образом, чтобы они были ориентированы на запросы людей, устойчивы и могли успешно противостоять новым вызовам».

Всего пройдет 50 мероприятий: 34 дискуссии, 9 стратегических и экспертных сессий, 5 открытых лекций и 2 пленарных заседания. Все мероприятия будут транслироваться, их видеозаписи останутся также на сайте форума. Для желающих посетить форум очно в Гостином дворе требуются только электронная регистрация и QR-код, который подтверждает защиту от COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных