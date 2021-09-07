В Москве пройдет Форум социальных инноваций регионов

«Произошли большие изменения и в самой социальной сфере, и в экономике, и в сознании людей, – говорит вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. – Появилось много новых решений. Ключевая задача форума – выработать такие стратегические подходы, которые, учитывая этот опыт, позволят максимально эффективно провести «перезагрузку» основных отраслей социальной сферы и связанного с ней законодательства. Важно «настроить» все отрасли социальной сферы таким образом, чтобы они были ориентированы на запросы людей, устойчивы и могли успешно противостоять новым вызовам».