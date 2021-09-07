Дмитрий Киселев госпитализирован с коронавирусом
Генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня», телеведущий Дмитрий Киселев заболел COVID-19. Об этом он сам сообщил агентству «РИА Новости».
«Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная — это позитивный ответ на лечение. Прогноз оптимистичный», — сказал он.
Ранее о госпитализации Киселева сообщил Telegram-канал Mash. По информации канала, журналист находится в состоянии средней тяжести. Изначально у телеведущего возник сухой кашель, температура до 38 градусов и нехватка воздуха.
Киселев продолжал работать до тех пор, пока у него не развилась двусторонняя пневмония, отмечал Mash.