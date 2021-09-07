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Дмитрий Киселев госпитализирован с коронавирусом

Ведомости

Генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня», телеведущий Дмитрий Киселев заболел COVID-19. Об этом он сам сообщил агентству «РИА Новости».

«Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная — это позитивный ответ на лечение. Прогноз оптимистичный», — сказал он.

Ранее о госпитализации Киселева сообщил Telegram-канал Mash. По информации канала, журналист находится в состоянии средней тяжести. Изначально у телеведущего возник сухой кашель, температура до 38 градусов и нехватка воздуха.

Киселев продолжал работать до тех пор, пока у него не развилась двусторонняя пневмония, отмечал Mash.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных