Росреестр назвал регионы-лидеры по темпам ипотечного кредитования

В Росреестре отметили, что тенденция к росту числа выданных кредитов продолжается несколько месяцев. По итогам мая было зарегистрировано 309 000 ипотек, что на 87% больше в годовом выражении. В июне ведомство зарегистрировало 319 500 ипотек – на 26% больше к июню 2020 г., в июле – 332 000, что на 9% больше прошлогоднего показателя.