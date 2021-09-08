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Росреестр назвал регионы-лидеры по темпам ипотечного кредитования

Ведомости

Московская область, Москва и Краснодарский край стали регионами-лидерами по количеству выданных ипотечных кредитов, сообщил Росреестр. Общее число таких ссуд за семь месяцев этого года выросло на 36% в годовом выражении и составило 2,2 млн.

«Общее количество ипотек, зарегистрированных за семь месяцев 2021 года, составило 2,2 млн. Это на 36% больше по сравнению с данными за прошлый год (1,6 млн). Самыми активными регионами стали Московская область (187 400), Москва (144 400) и Краснодарский край (127 000)», — говорится в сообщении ведомства.

В Росреестре отметили, что тенденция к росту числа выданных кредитов продолжается несколько месяцев. По итогам мая было зарегистрировано 309 000 ипотек, что на 87% больше в годовом выражении. В июне ведомство зарегистрировало 319 500 ипотек – на 26% больше к июню 2020 г., в июле – 332 000, что на 9% больше прошлогоднего показателя.

В ведомстве рассказали, что сделки на рынке вторичной недвижимости также чаще всего заключали в Московской области – 29 000, Краснодарском крае – 23 000, Москве – 13 500. В июле этого года спрос на вторичном рынке увеличился на 10% — было зарегистрировано 366 000 сделок. За семь месяцев года было зарегистрировано 2,3 млн сделок, за аналогичный период прошлого года – 1,7 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных