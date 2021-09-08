Собянин выступил против объединения Москвы и Подмосковья
Объединение Москвы и ее области в один регион усложнит управление полученной территорией, поэтому делать этого не следует, заявил в интервью «Комсомольской правде» мэр столицы Сергей Собянин.
«Система государственного управления в Москве и Подмосковье, в муниципальных образованиях Подмосковья очень сложная. У Москвы своих проблем и задач хватает, и попытаться объять необъятное… Это, скорее всего, приведет к усложнению управления всем регионом, а не упрощению. На мой взгляд, сегодня этого не следует делать», — сказал он.
Собянин отметил, что в любой системе есть плюсы и минусы. Однако, если очевидных недостатков нет, то систему лучше «не тревожить», резюмировал глава города.
Мэр отметил, что в контексте интеграции Москвы и ее области нужно говорить не о слиянии управленческих структур, а инфраструктуры. По словам Собянина, сейчас они с губернатором Московской области Андреем Воробьевым активно работают над этим, объединяя, например, системы водоснабжения, электроснабжения и газификации.
Самым главным в данной области мэр Москвы назвал создание единой транспортной сети. «Миллионы людей из Подмосковья каждый день едут в Москву и обратно. И это самая ключевая задача, над решением которой мы уже много лет бьемся, и она очень непростая. Основа решения этой проблемы, с одной стороны, развязки, вылетные магистрали, ЦКАД и т. д., но наиболее эффективное решение — развитие железных дорог», — пояснил он.