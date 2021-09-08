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Собянин выступил против объединения Москвы и Подмосковья

Ведомости

Объединение Москвы и ее области в один регион усложнит управление полученной территорией, поэтому делать этого не следует, заявил в интервью «Комсомольской правде» мэр столицы Сергей Собянин.

«Система государственного управления в Москве и Подмосковье, в муниципальных образованиях Подмосковья очень сложная. У Москвы своих проблем и задач хватает, и попытаться объять необъятное… Это, скорее всего, приведет к усложнению управления всем регионом, а не упрощению. На мой взгляд, сегодня этого не следует делать», — сказал он.

Собянин отметил, что в любой системе есть плюсы и минусы. Однако, если очевидных недостатков нет, то систему лучше «не тревожить», резюмировал глава города.

Мэр отметил, что в контексте интеграции Москвы и ее области нужно говорить не о слиянии управленческих структур, а инфраструктуры. По словам Собянина, сейчас они с губернатором Московской области Андреем Воробьевым активно работают над этим, объединяя, например, системы водоснабжения, электроснабжения и газификации.

Самым главным в данной области мэр Москвы назвал создание единой транспортной сети. «Миллионы людей из Подмосковья каждый день едут в Москву и обратно. И это самая ключевая задача, над решением которой мы уже много лет бьемся, и она очень непростая. Основа решения этой проблемы, с одной стороны, развязки, вылетные магистрали, ЦКАД и т. д., но наиболее эффективное решение — развитие железных дорог», — пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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