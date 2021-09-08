Собянин выступил против объединения Москвы и Подмосковья

Самым главным в данной области мэр Москвы назвал создание единой транспортной сети. «Миллионы людей из Подмосковья каждый день едут в Москву и обратно. И это самая ключевая задача, над решением которой мы уже много лет бьемся, и она очень непростая. Основа решения этой проблемы, с одной стороны, развязки, вылетные магистрали, ЦКАД и т. д., но наиболее эффективное решение — развитие железных дорог», — пояснил он.