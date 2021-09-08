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Тело третьего погибшего достали из под завалов дома в Ногинске

Ведомости

Спасатели извлекли из под завалов тело третьего погибшего в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Извлекли тело третьего погибшего, предположительно, это девочка-подросток», — сказал источник. До этого сообщалось об извлечении из под завалов тел двух погибших.

По данным МЧС, дом, в котором произошел взрыв, был панельным и построен в 2003 г. В результате взрыва обрушилась стена на 2-м, 3-м и 4-м этажах, на 5-м этаже обрушилось межэтажное перекрытие. Всего повреждены пять квартир. Из дома были эвакуированы 173 человека. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Всего в результате взрыва пострадали 17 жильцов.

Ранее сегодня вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин заявил, что основной причиной взрыва считается утечка бытового газа. «Следственные органы будут разбираться: это несчастный случай, халатность или, соответственно, нарушение эксплуатации газового оборудования», — сказал Хромушин.

Ранее по теме: В Подмосковье назвали основную причину взрыва газа в Ногинске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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