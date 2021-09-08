Тело третьего погибшего достали из под завалов дома в Ногинске
Спасатели извлекли из под завалов тело третьего погибшего в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Извлекли тело третьего погибшего, предположительно, это девочка-подросток», — сказал источник. До этого сообщалось об извлечении из под завалов тел двух погибших.
По данным МЧС, дом, в котором произошел взрыв, был панельным и построен в 2003 г. В результате взрыва обрушилась стена на 2-м, 3-м и 4-м этажах, на 5-м этаже обрушилось межэтажное перекрытие. Всего повреждены пять квартир. Из дома были эвакуированы 173 человека. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Всего в результате взрыва пострадали 17 жильцов.
Ранее сегодня вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин заявил, что основной причиной взрыва считается утечка бытового газа. «Следственные органы будут разбираться: это несчастный случай, халатность или, соответственно, нарушение эксплуатации газового оборудования», — сказал Хромушин.