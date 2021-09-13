Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве

«В Москве бабье лето, тепло, хорошо, хорошая комфортная погода, но все быстро меняется. С завтрашнего дня уже идет резкое похолодание, поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).