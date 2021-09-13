Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве

Ведомости

Отопление в жилых домах и объектах социального, культурного и бытового назначения Москвы начнет работать с сегодняшнего дня, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения ТЭЦ-20 компании «Мосэнерго».

«В Москве бабье лето, тепло, хорошо, хорошая комфортная погода, но все быстро меняется. С завтрашнего дня уже идет резкое похолодание, поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Собянин отметил, что к зимнему сезону подготовлено все, касающееся теплогенерации в Москве — внутренние домовые системы, магистральные сети, системы газо- и водоснабжения. Глава города выразил надежду, что в течение пяти дней отопление дадут везде.

В прошлом году отопительный сезон стартовал в Москве с 28 сентября — раньше запланированного изначально срока. Тогда Собянин объяснил это необходимостью создания комфортных условий для пожилых и хронически больных граждан, которые ввиду эпидемиологической обстановки должны были находиться дома.

9 сентября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к середине текущей недели в Москве произойдет «обвал полярного холода» с ливнями. Температура воздуха днем составит 9–14 градусов, ночью — 5–10, отметил он.

Ранее по теме: Синоптики пообещали «обвал полярного холода» в Москве на следующей неделе

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных