Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве
Отопление в жилых домах и объектах социального, культурного и бытового назначения Москвы начнет работать с сегодняшнего дня, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения ТЭЦ-20 компании «Мосэнерго».
«В Москве бабье лето, тепло, хорошо, хорошая комфортная погода, но все быстро меняется. С завтрашнего дня уже идет резкое похолодание, поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Собянин отметил, что к зимнему сезону подготовлено все, касающееся теплогенерации в Москве — внутренние домовые системы, магистральные сети, системы газо- и водоснабжения. Глава города выразил надежду, что в течение пяти дней отопление дадут везде.
В прошлом году отопительный сезон стартовал в Москве с 28 сентября — раньше запланированного изначально срока. Тогда Собянин объяснил это необходимостью создания комфортных условий для пожилых и хронически больных граждан, которые ввиду эпидемиологической обстановки должны были находиться дома.
9 сентября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к середине текущей недели в Москве произойдет «обвал полярного холода» с ливнями. Температура воздуха днем составит 9–14 градусов, ночью — 5–10, отметил он.