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Синоптики пообещали «обвал полярного холода» в Москве на следующей неделе

Ведомости

К середине недели в Москве произойдет «обвал полярного холода» с ливнями, сообщил «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды »Фобос» Евгений Тишковец.

«К середине [следующей] недели произойдет обвал полярного холода, сопровождаемый промозглым нордическим ветром и интенсивными ливнями, что понизит показания термометров ночью до плюс 5 — плюс 10, днем до плюс 9 — плюс 14», — сказал Тишковец. По его словам в эти выходные «москвичи попадут назад в климатическое прошлое — в период с мая по июль».

«Сегодня, несмотря на пасмурное небо, и вовсе показали плюс 18,1, что на три градуса выше нормы. В последующие сутки рост температуры продолжится, и на пик потепление выйдет к понедельнику: с плюс 18 — плюс 20 до плюс 22 — плюс 24», — пояснил Тишковец.

Ранее Тишковец назвал примерные сроки «бабьего лета» в Москве. По словам синоптика, классическое длительное осеннее потепление придется на последнюю декаду сентября, когда в Европейскую часть России придет циклон «скандинавец». Тогда дневная температура будет подниматься до плюс 11 — плюс 16 градусов.

Ранее по теме: Синоптик назвал сроки «классического» бабьего лета в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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