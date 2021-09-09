Синоптики пообещали «обвал полярного холода» в Москве на следующей неделе

«К середине [следующей] недели произойдет обвал полярного холода, сопровождаемый промозглым нордическим ветром и интенсивными ливнями, что понизит показания термометров ночью до плюс 5 — плюс 10, днем до плюс 9 — плюс 14», — сказал Тишковец. По его словам в эти выходные «москвичи попадут назад в климатическое прошлое — в период с мая по июль».