Синоптики пообещали «обвал полярного холода» в Москве на следующей неделе
К середине недели в Москве произойдет «обвал полярного холода» с ливнями, сообщил «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды »Фобос» Евгений Тишковец.
«К середине [следующей] недели произойдет обвал полярного холода, сопровождаемый промозглым нордическим ветром и интенсивными ливнями, что понизит показания термометров ночью до плюс 5 — плюс 10, днем до плюс 9 — плюс 14», — сказал Тишковец. По его словам в эти выходные «москвичи попадут назад в климатическое прошлое — в период с мая по июль».
«Сегодня, несмотря на пасмурное небо, и вовсе показали плюс 18,1, что на три градуса выше нормы. В последующие сутки рост температуры продолжится, и на пик потепление выйдет к понедельнику: с плюс 18 — плюс 20 до плюс 22 — плюс 24», — пояснил Тишковец.
Ранее Тишковец назвал примерные сроки «бабьего лета» в Москве. По словам синоптика, классическое длительное осеннее потепление придется на последнюю декаду сентября, когда в Европейскую часть России придет циклон «скандинавец». Тогда дневная температура будет подниматься до плюс 11 — плюс 16 градусов.