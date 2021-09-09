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Синоптик назвал сроки «классического» бабьего лета в Москве

Ведомости

«Классическое» бабье лето с температурой до 16 градусов придет в Москву в последнюю декаду сентября, заявил «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Надежды на длительный период теплой и сухой погоды остаются. Прогнозы показывают, что произойдет это, скорее всего, в последней декаде сентября, когда на синоптическую авансцену европейской России выйдет обширный [циклон] "скандинавец", — сказал Тишковец. По его словам, этот циклон "подарит нам настоящее классическое бабье лето с обилием солнца, штилем и умеренной температурой".

«Ночами воздух будет остывать до плюс 1 — плюс 6 с вероятностью предутренних очаговых заморозков, а днем столбики будут подниматься до плюс 11 — плюс 16», — уточнил Тишковец.

В Москве климатическое лето закончилось практически одновременно с календарным. 3 сентября температура в Москве упала до 5-7°C ночью, а по области — до 2°C. Дневные температуры упали до 11-13°C.

Ранее по теме: В Москве с 3 сентября ожидается похолодание
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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