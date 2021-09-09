Синоптик назвал сроки «классического» бабьего лета в Москве
«Классическое» бабье лето с температурой до 16 градусов придет в Москву в последнюю декаду сентября, заявил «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Надежды на длительный период теплой и сухой погоды остаются. Прогнозы показывают, что произойдет это, скорее всего, в последней декаде сентября, когда на синоптическую авансцену европейской России выйдет обширный [циклон] "скандинавец", — сказал Тишковец. По его словам, этот циклон "подарит нам настоящее классическое бабье лето с обилием солнца, штилем и умеренной температурой".
«Ночами воздух будет остывать до плюс 1 — плюс 6 с вероятностью предутренних очаговых заморозков, а днем столбики будут подниматься до плюс 11 — плюс 16», — уточнил Тишковец.
В Москве климатическое лето закончилось практически одновременно с календарным. 3 сентября температура в Москве упала до 5-7°C ночью, а по области — до 2°C. Дневные температуры упали до 11-13°C.