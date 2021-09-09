Синоптик назвал сроки «классического» бабьего лета в Москве

«Надежды на длительный период теплой и сухой погоды остаются. Прогнозы показывают, что произойдет это, скорее всего, в последней декаде сентября, когда на синоптическую авансцену европейской России выйдет обширный [циклон] "скандинавец", — сказал Тишковец. По его словам, этот циклон "подарит нам настоящее классическое бабье лето с обилием солнца, штилем и умеренной температурой".