СБУ заявила о запрете концертов Моргенштерна на Украине
Служба безопасности Украины (СБУ) в сентябре этого года проинформировала соответствующие органы о запланированных в стране концертах рэпера Моргенштерна (до смены фамилии Алишера Валеева) и заявила, что его выступления на территории республики запрещены. Об этом в ведомстве сообщили агентству «Интерфакс-Украина».
«Акцентировано на том, что пребывание лица в «списке Минкульта» автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины. Таким образом, любые гастроли Моргенштерна на территории Украины запрещены», — заявили в СБУ.
В ведомстве напомнили, что в апреле этого года российский певец был включен в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Это было сделано по представлению СБУ. Свое решение ведомство аргументировало результатами лингвистической экспертизы, согласно которым в творчестве артиста «пропагандируется культ насилия и жестокости, распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ». Это, в свою очередь, «создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта» рэпера, резюмировали в спецслужбе.
Таким образом, певцу запрещен въезд на территорию Украины. Кроме того, местным телеканалам нельзя транслировать его творчество.
Моргенштерн планировал выступить на Украине в июне, однако затем отменил концерты из опасений за собственную безопасность. Сейчас певец собирается приехать с шоу в Запорожье, Харьков и Киев в ноябре этого года.
В июне рэпер подал в Окружной административный суд Киева иск к СБУ. Он попросил признать действия СБУ и Министерства культуры и информационной политики Украины противоправными и отменить решение о включении его в «черный список». Кроме того, Моргенштерн попросил истребовать у СБУ постановление о запрете на его въезд на Украину.