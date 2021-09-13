СБУ заявила о запрете концертов Моргенштерна на Украине

В ведомстве напомнили, что в апреле этого года российский певец был включен в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Это было сделано по представлению СБУ. Свое решение ведомство аргументировало результатами лингвистической экспертизы, согласно которым в творчестве артиста «пропагандируется культ насилия и жестокости, распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ». Это, в свою очередь, «создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта» рэпера, резюмировали в спецслужбе.