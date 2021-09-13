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СБУ заявила о запрете концертов Моргенштерна на Украине

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) в сентябре этого года проинформировала соответствующие органы о запланированных в стране концертах рэпера Моргенштерна (до смены фамилии Алишера Валеева) и заявила, что его выступления на территории республики запрещены. Об этом в ведомстве сообщили агентству «Интерфакс-Украина».

«Акцентировано на том, что пребывание лица в «списке Минкульта» автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины. Таким образом, любые гастроли Моргенштерна на территории Украины запрещены», — заявили в СБУ.

В ведомстве напомнили, что в апреле этого года российский певец был включен в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Это было сделано по представлению СБУ. Свое решение ведомство аргументировало результатами лингвистической экспертизы, согласно которым в творчестве артиста «пропагандируется культ насилия и жестокости, распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ». Это, в свою очередь, «создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта» рэпера, резюмировали в спецслужбе.

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Таким образом, певцу запрещен въезд на территорию Украины. Кроме того, местным телеканалам нельзя транслировать его творчество.

Моргенштерн планировал выступить на Украине в июне, однако затем отменил концерты из опасений за собственную безопасность. Сейчас певец собирается приехать с шоу в Запорожье, Харьков и Киев в ноябре этого года.

В июне рэпер подал в Окружной административный суд Киева иск к СБУ. Он попросил признать действия СБУ и Министерства культуры и информационной политики Украины противоправными и отменить решение о включении его в «черный список». Кроме того, Моргенштерн попросил истребовать у СБУ постановление о запрете на его въезд на Украину.

Ранее по теме: Моргенштерн подал в суд на СБУ в связи с запретом на въезд на Украину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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