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Правительство выделит около 3 млрд рублей на страховые выплаты медикам

Ведомости

Правительство выделит около 3 млрд руб. на единовременные страховые выплаты медработникам, которые пострадали от коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».

«К сожалению, бывает, что, заботясь о других, медики заболевают сами. Поэтому по решению президента для них предусмотрены дополнительные страховые гарантии, то есть им предоставляются единовременные страховые выплаты, если они пострадают от ковида. В этом году на такие цели правительство уже направило около 12,5 млрд руб., и сегодня выделим еще почти 3 млрд руб.» — сказал Мишустин.

Он добавил, что выплаты смогут получить врачи, средний и младший медицинский персонал и водители машин скорой помощи, которые работают с больными коронавирусом.

В мае прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о страховых выплатах медикам, пострадавшим от коронавируса. Если коронавирус нанес вред здоровью медика, работник получит 68 811 руб., если медик получит инвалидность – от 688 тыс. до 2 млн руб. в зависимости от группы. В случае смерти медработника от коронавируса его семья получит более 2,7 млн руб.

Ранее по теме: Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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