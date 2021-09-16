Правительство выделит около 3 млрд рублей на страховые выплаты медикам

«К сожалению, бывает, что, заботясь о других, медики заболевают сами. Поэтому по решению президента для них предусмотрены дополнительные страховые гарантии, то есть им предоставляются единовременные страховые выплаты, если они пострадают от ковида. В этом году на такие цели правительство уже направило около 12,5 млрд руб., и сегодня выделим еще почти 3 млрд руб.» — сказал Мишустин.