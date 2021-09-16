Правительство выделит около 3 млрд рублей на страховые выплаты медикам
Правительство выделит около 3 млрд руб. на единовременные страховые выплаты медработникам, которые пострадали от коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».
«К сожалению, бывает, что, заботясь о других, медики заболевают сами. Поэтому по решению президента для них предусмотрены дополнительные страховые гарантии, то есть им предоставляются единовременные страховые выплаты, если они пострадают от ковида. В этом году на такие цели правительство уже направило около 12,5 млрд руб., и сегодня выделим еще почти 3 млрд руб.» — сказал Мишустин.
Он добавил, что выплаты смогут получить врачи, средний и младший медицинский персонал и водители машин скорой помощи, которые работают с больными коронавирусом.
В мае прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о страховых выплатах медикам, пострадавшим от коронавируса. Если коронавирус нанес вред здоровью медика, работник получит 68 811 руб., если медик получит инвалидность – от 688 тыс. до 2 млн руб. в зависимости от группы. В случае смерти медработника от коронавируса его семья получит более 2,7 млн руб.