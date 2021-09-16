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СК возбудил уголовное дело из-за отравления школьников в Махачкале

Ведомости

Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Дагестану возбудило уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести в отношении двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 112 УК РФ) после отравления 20 учеников школы в Махачкале неустановленным веществом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, сегодня примерно в 10:00 двое учащихся одной из школ столицы Дагестана распылили в коридоре учебного заведения слезоточивый газ. После этого 20 детей были госпитализированы с признаками отравления.

На данный момент СК выясняет обстоятельства случившегося. Следствие даст правовую оценку действиям руководства школы, а также лиц, продавших баллончик с газообразным веществом несовершеннолетним.

Об инциденте накануне сообщило министерство образования и науки Дагестана. По данным ведомства, он произошел в средней общеобразовательной школе № 36 в Махачкале. В министерстве заявили, что газ распылили старшеклассники.

Изначально дагестанское минобрнауки заявило, что пострадало «около 16» детей, из которых трое попали в реанимацию. Состояние всех пациентов оценили как стабильное.

Ранее по теме: В Махачкале после отравления госпитализировали 16 школьников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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