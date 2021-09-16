СК возбудил уголовное дело из-за отравления школьников в Махачкале

Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Дагестану возбудило уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести в отношении двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 112 УК РФ) после отравления 20 учеников школы в Махачкале неустановленным веществом. Об этом сообщается на сайте ведомства.