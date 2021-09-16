СК возбудил уголовное дело из-за отравления школьников в Махачкале
Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Дагестану возбудило уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести в отношении двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 112 УК РФ) после отравления 20 учеников школы в Махачкале неустановленным веществом. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По версии следствия, сегодня примерно в 10:00 двое учащихся одной из школ столицы Дагестана распылили в коридоре учебного заведения слезоточивый газ. После этого 20 детей были госпитализированы с признаками отравления.
На данный момент СК выясняет обстоятельства случившегося. Следствие даст правовую оценку действиям руководства школы, а также лиц, продавших баллончик с газообразным веществом несовершеннолетним.
Об инциденте накануне сообщило министерство образования и науки Дагестана. По данным ведомства, он произошел в средней общеобразовательной школе № 36 в Махачкале. В министерстве заявили, что газ распылили старшеклассники.
Изначально дагестанское минобрнауки заявило, что пострадало «около 16» детей, из которых трое попали в реанимацию. Состояние всех пациентов оценили как стабильное.