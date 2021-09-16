Россия и Египет договорились по выплатам семьям погибших в теракте 2015 года

В октябре 2015 г. в небе над Синайским полуостровом взорвался российский самолет А321 авиакомпании «Когалымавиа», который следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В катастрофе погибли 224 человека. Рейсы в Каир были возобновлены в январе 2018 г. О полном возобновлении авиасообщения президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились в апреле. Авиасообщение России с Египтом было возобновлено в августе спустя шесть лет после запрета.