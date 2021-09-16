Россия и Египет договорились по выплатам семьям погибших в теракте 2015 года
Посольство России в Египте договорилось с египетской стороной по вопросу выплат родственникам погибших в авиакатастрофе 2015 года над Синайским полуостровом, детали сейчас прорабатываются, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В ходе переговоров с египетской стороной по линии МИД России особое внимание неизменно уделялось теме выплаты материального содействия семьям погибших в теракте россиян. Поддерживалась постоянная связь с объединениями родственников погибших пассажиров и членов экипажа, в частности благотворительным фондом «Рейс 9268». В результате предпринятых усилий Посольству России в Каире удалось выйти на принципиальное понимание с египетскими партнёрами по этому вопросу», — приводит МИД России слова Захаровой.
Она добавила, что конкретные детали порядка осуществления добровольных выплат по линии Федерации туристических палат Египта сейчас прорабатываются. «Надеемся, что соответствующие договоренности будут оперативно согласованы непосредственно между представителями египетских турпредприятий и родственников погибших россиян. Будем и далее этому всячески содействовать», — сообщила она.
В октябре 2015 г. в небе над Синайским полуостровом взорвался российский самолет А321 авиакомпании «Когалымавиа», который следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В катастрофе погибли 224 человека. Рейсы в Каир были возобновлены в январе 2018 г. О полном возобновлении авиасообщения президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились в апреле. Авиасообщение России с Египтом было возобновлено в августе спустя шесть лет после запрета.