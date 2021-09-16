Эстония разрешила въезд привитым российскими вакцинами без теста и изоляции

По словам Кааса, граждане с действительным сертификатом о прививке в течение года после вакцинации также могут принимать участие во всех мероприятиях в Эстонии, где применяется проверка сертификата о вакцинации. При этом прививка, сделанная в России, не дает права на получение сертификата о вакцинации Европейского союза, подчеркнул он.