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Эстония разрешила въезд привитым российскими вакцинами без теста и изоляции

Ведомости

Привитые в том числе российскими вакцинами от коронавируса жители смогут въезжать в Эстонию без необходимости сдавать тест и соблюдать самоизоляцию, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здоровья правительства Эстонии.

«Согласно постановлению правительства Эстонии здоровый человек, въезжающий в Эстонию из стран с ограничениями на выезд, может быть освобожден от тестирования и изоляции в течение одного года после завершения вакцинации, если он полностью вакцинирован и после вакцинации достиг полной иммунной защиты, — заявил директор по связям с общественностью департамента здоровья Имре Каас.

«Эстония признает все вакцины, получившие разрешение на продажу или признанные в стране происхождения», — добавил он.

По словам Кааса, граждане с действительным сертификатом о прививке в течение года после вакцинации также могут принимать участие во всех мероприятиях в Эстонии, где применяется проверка сертификата о вакцинации. При этом прививка, сделанная в России, не дает права на получение сертификата о вакцинации Европейского союза, подчеркнул он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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