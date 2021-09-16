Эстония разрешила въезд привитым российскими вакцинами без теста и изоляции
Привитые в том числе российскими вакцинами от коронавируса жители смогут въезжать в Эстонию без необходимости сдавать тест и соблюдать самоизоляцию, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здоровья правительства Эстонии.
«Согласно постановлению правительства Эстонии здоровый человек, въезжающий в Эстонию из стран с ограничениями на выезд, может быть освобожден от тестирования и изоляции в течение одного года после завершения вакцинации, если он полностью вакцинирован и после вакцинации достиг полной иммунной защиты, — заявил директор по связям с общественностью департамента здоровья Имре Каас.
«Эстония признает все вакцины, получившие разрешение на продажу или признанные в стране происхождения», — добавил он.
По словам Кааса, граждане с действительным сертификатом о прививке в течение года после вакцинации также могут принимать участие во всех мероприятиях в Эстонии, где применяется проверка сертификата о вакцинации. При этом прививка, сделанная в России, не дает права на получение сертификата о вакцинации Европейского союза, подчеркнул он.