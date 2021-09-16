«Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» в матче Лиги Европы
Московский «Локомотив» сыграл вничью со счетом 1:1 с французским «Марселем» в первом матче группового этапа Лиги Европы.
Встреча прошла в Москве на стадионе «Локомотив». На 58-й минуте встречи после второй желтой карточки был удален игрок московской команды Наир Тикнизян, совершивший фол в пределах штрафной хозяев. На 59-й минуте в составе «Марселя» голом с пенальти отличился Дженгиз Ундер. На 89-й минуте ответный гол забил вышедший на замену игрок «Локомотива» Тино Анджорин.
Помимо «Локомотива» и «Марселя» в группе Е Лиги Европы выступают итальянский «Лацио» и турецкий «Галатасарай». Матч последних двух клубов завершился со счетом 1:0 в пользу команды из Турции. В следующем туре «Локомотив» встретится с «Лацио», матч состоится 30 сентября в Риме.
«Локомотив» стал первым российским клубом, набравшим очки в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом году. 14 сентября санкт-петербургский «Зенит» проиграл в матче Лиги чемпионов лондонскому «Челси» со счетом 0:1. Единственный гол в игре забил нападающий «Челси» Ромелу Лукаку на 69-й минуте. 15 сентября московский «Спартак» с таким же счетом уступил варшавской «Легии», победный гол в составе польской команды забил Лирим Кастрати в добавленное ко второму тайму время.