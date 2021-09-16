«Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» в матче Лиги Европы

«Локомотив» стал первым российским клубом, набравшим очки в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом году. 14 сентября санкт-петербургский «Зенит» проиграл в матче Лиги чемпионов лондонскому «Челси» со счетом 0:1. Единственный гол в игре забил нападающий «Челси» Ромелу Лукаку на 69-й минуте. 15 сентября московский «Спартак» с таким же счетом уступил варшавской «Легии», победный гол в составе польской команды забил Лирим Кастрати в добавленное ко второму тайму время.