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«Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» в матче Лиги Европы

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Московский «Локомотив» сыграл вничью со счетом 1:1 с французским «Марселем» в первом матче группового этапа Лиги Европы.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Локомотив». На 58-й минуте встречи после второй желтой карточки был удален игрок московской команды Наир Тикнизян, совершивший фол в пределах штрафной хозяев. На 59-й минуте в составе «Марселя» голом с пенальти отличился Дженгиз Ундер. На 89-й минуте ответный гол забил вышедший на замену игрок «Локомотива» Тино Анджорин.

Помимо «Локомотива» и «Марселя» в группе Е Лиги Европы выступают итальянский «Лацио» и турецкий «Галатасарай». Матч последних двух клубов завершился со счетом 1:0 в пользу команды из Турции. В следующем туре «Локомотив» встретится с «Лацио», матч состоится 30 сентября в Риме.

«Локомотив» стал первым российским клубом, набравшим очки в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом году. 14 сентября санкт-петербургский «Зенит» проиграл в матче Лиги чемпионов лондонскому «Челси» со счетом 0:1. Единственный гол в игре забил нападающий «Челси» Ромелу Лукаку на 69-й минуте. 15 сентября московский «Спартак» с таким же счетом уступил варшавской «Легии», победный гол в составе польской команды забил Лирим Кастрати в добавленное ко второму тайму время.

Ранее по теме: «Спартак» проиграл «Легии» в первом матче группового этапа Лиги Европы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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