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«Спартак» проиграл «Легии» в первом матче группового этапа Лиги Европы

Ведомости

Московский «Спартак» в первом матче группового этапа Лиги Европы уступил варшавской «Легии» со счетом 0:1, сообщает «РИА Новости».

Встреча группы С проходила в Москве. Голом в составе «Легии» в добавленное ко второму тайму время отличился Лирим Кастрати.

Во втором туре группового этапа Лиги Европы футболистам московского клуба предстоит встретиться с итальянским «Наполи». Матч состоится 30 сентября в Италии.

14 сентября санкт-петербургский «Зенит» проиграл в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов лондонскому «Челси» со счетом 0:1. Единственный гол в игре забил нападающий «Челси» Ромелу Лукаку на 69-й минуте.

Ранее по теме: В стартовом матче Лиги чемпионов «Зенит» проиграл «Челси» со счетом 0:1

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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