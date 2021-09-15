«Спартак» проиграл «Легии» в первом матче группового этапа Лиги Европы
Московский «Спартак» в первом матче группового этапа Лиги Европы уступил варшавской «Легии» со счетом 0:1, сообщает «РИА Новости».
Встреча группы С проходила в Москве. Голом в составе «Легии» в добавленное ко второму тайму время отличился Лирим Кастрати.
Во втором туре группового этапа Лиги Европы футболистам московского клуба предстоит встретиться с итальянским «Наполи». Матч состоится 30 сентября в Италии.
14 сентября санкт-петербургский «Зенит» проиграл в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов лондонскому «Челси» со счетом 0:1. Единственный гол в игре забил нападающий «Челси» Ромелу Лукаку на 69-й минуте.