В стартовом матче Лиги чемпионов «Зенит» проиграл «Челси» со счетом 0:1

В другом матче группы Н «Ювентус» одержал победу над «Мальме». В следующем туре «Зенит» на своем поле сыграет с «Мальме». Матч состоится 29 сентября в Санкт-Петербурге. В тот же день «Ювентус» сыграет в Турине с «Челси».