В стартовом матче Лиги чемпионов «Зенит» проиграл «Челси» со счетом 0:1
В другом матче группы Н «Ювентус» одержал победу над «Мальме». В следующем туре «Зенит» на своем поле сыграет с «Мальме». Матч состоится 29 сентября в Санкт-Петербурге. В тот же день «Ювентус» сыграет в Турине с «Челси».
Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на пресс-секретаря «Зенита» Антона Макаренко, что ФИФА запретила игрокам клуба Малкому и Клаудиньо выступать за «Зенит» до 14 сентября. Футболисты пропустили матч Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом» 11 сентября и игру с «Челси» 14 сентября.
Малком и Клаудиньо ранее отправились в расположение бразильской сборной по футболу, после чего «Зенит» потребовал вернуть игроков в клуб 1 сентября. Бразильская конфедерация футбола (CBF) отправила жалобу в ФИФА на требование «Зенита».