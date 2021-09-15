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В стартовом матче Лиги чемпионов «Зенит» проиграл «Челси» со счетом 0:1

Ведомости

«Зенит» проиграл в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов лондонскому «Челси» со счетом 0:1, сообщил «Спорт-экспресс». Единственный гол в игре забил нападающий «Челси» Ромелу Лукаку на 69-й минуте.

В другом матче группы Н «Ювентус» одержал победу над «Мальме». В следующем туре «Зенит» на своем поле сыграет с «Мальме». Матч состоится 29 сентября в Санкт-Петербурге. В тот же день «Ювентус» сыграет в Турине с «Челси».  

Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на пресс-секретаря «Зенита» Антона Макаренко, что ФИФА запретила игрокам клуба Малкому и Клаудиньо выступать за «Зенит» до 14 сентября. Футболисты пропустили матч Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом» 11 сентября и игру с «Челси» 14 сентября.

Малком и Клаудиньо ранее отправились в расположение бразильской сборной по футболу, после чего «Зенит» потребовал вернуть игроков в клуб 1 сентября. Бразильская конфедерация футбола (CBF) отправила жалобу в ФИФА на требование «Зенита».

Ранее по теме: ФИФА запретила двум игрокам «Зенита» выступать до 14 сентября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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