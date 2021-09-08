ФИФА запретила двум игрокам «Зенита» выступать до 14 сентября

«Зенит со своей стороны направил мотивированный ответ в УЕФА и ФИФА по ситуации с отзывом бразильских игроков из сборной, а также письма с просьбой детально прояснить сложившуюся ситуацию с наложенными ограничениями. При этом отметим, что бразильской стороной были нарушены сроки по вызову Малкома, но клуб пошел навстречу и отпустил игрока. На данный момент никаких четких разъяснений мы не получили и видим реальную угрозу нарушения спортивного принципа, поскольку несколько команд, участвующие в еврокубках, были априори поставлены перед необходимостью отозвать или не пускать своих игроков в сборную Бразилии. Мы считаем, что футбол должен быть на первом месте и все национальные команды, клубы и их футболисты должны находиться в равных условиях», — добавил пресс-секретарь «Зенита».