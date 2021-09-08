ФИФА запретила двум игрокам «Зенита» выступать до 14 сентября
Международная федерация футбола (ФИФА) запретила игрокам санкт-петербургского «Зенита» Малкому и Клаудиньо выступать за клуб до 14 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря «Зенита» Антона Макаренко. Футболисты пропустят матч Российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата» 11 сентября и встречу группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» 14 сентября.
«Мы действительно получили такое письмо от ФИФА и крайне обеспокоены сложившейся ситуацией. Все эти дни клуб находился в тесном контакте с УЕФА, ФИФА и РФС — мы знаем, что футбольные власти пытаются урегулировать проблему», — сказал Макаренко.
Малком и Клаудиньо ранее отправились в расположение бразильской сборной по футболу, после чего «Зенит» потребовал вернуть игроков в клуб 1 сентября. Бразильская конфедерация футбола (CBF) отправила жалобу в ФИФА на требование «Зенита».
«Зенит со своей стороны направил мотивированный ответ в УЕФА и ФИФА по ситуации с отзывом бразильских игроков из сборной, а также письма с просьбой детально прояснить сложившуюся ситуацию с наложенными ограничениями. При этом отметим, что бразильской стороной были нарушены сроки по вызову Малкома, но клуб пошел навстречу и отпустил игрока. На данный момент никаких четких разъяснений мы не получили и видим реальную угрозу нарушения спортивного принципа, поскольку несколько команд, участвующие в еврокубках, были априори поставлены перед необходимостью отозвать или не пускать своих игроков в сборную Бразилии. Мы считаем, что футбол должен быть на первом месте и все национальные команды, клубы и их футболисты должны находиться в равных условиях», — добавил пресс-секретарь «Зенита».