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ФИФА запретила двум игрокам «Зенита» выступать до 14 сентября

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Международная федерация футбола (ФИФА) запретила игрокам санкт-петербургского «Зенита» Малкому и Клаудиньо выступать за клуб до 14 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря «Зенита» Антона Макаренко. Футболисты пропустят матч Российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата» 11 сентября и встречу группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» 14 сентября.

«Мы действительно получили такое письмо от ФИФА и крайне обеспокоены сложившейся ситуацией. Все эти дни клуб находился в тесном контакте с УЕФА, ФИФА и РФС — мы знаем, что футбольные власти пытаются урегулировать проблему», — сказал Макаренко.

Малком и Клаудиньо ранее отправились в расположение бразильской сборной по футболу, после чего «Зенит» потребовал вернуть игроков в клуб 1 сентября. Бразильская конфедерация футбола (CBF) отправила жалобу в ФИФА на требование «Зенита».

«Зенит со своей стороны направил мотивированный ответ в УЕФА и ФИФА по ситуации с отзывом бразильских игроков из сборной, а также письма с просьбой детально прояснить сложившуюся ситуацию с наложенными ограничениями. При этом отметим, что бразильской стороной были нарушены сроки по вызову Малкома, но клуб пошел навстречу и отпустил игрока. На данный момент никаких четких разъяснений мы не получили и видим реальную угрозу нарушения спортивного принципа, поскольку несколько команд, участвующие в еврокубках, были априори поставлены перед необходимостью отозвать или не пускать своих игроков в сборную Бразилии. Мы считаем, что футбол должен быть на первом месте и все национальные команды, клубы и их футболисты должны находиться в равных условиях», — добавил пресс-секретарь «Зенита».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных