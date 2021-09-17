Путин назвал объем выделенных средств на поддержку населения в пандемию
Россия направила около 3 трлн руб. на поддержку населения во время пандемии коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Россия направила порядка 3 трлн руб., а это, чтобы было понятно в сравнительных величинах, более 4,5% ВВП нашей страны, на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям с детьми прежде всего», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, ключевыми инструментами для стимулирования дальнейшего экономического роста станут цифровизация и расширение использования экологичных технологий и инновационных решений во всех сферах жизни. Путин отметил, что пандемия нанесла ущерб экономическим связям стран ШОС, объем взаимной торговли России со странами — членами организации снизился на 6,4% до $141,6 млрд. «Однако сейчас есть все основания полагать, что мы можем исправить ситуацию и вывести сотрудничество на прежний уровень и даже укрепить его», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.
14 сентября Путин заявил, что правительство России в острую фазу пандемии показало себя «очень неплохо», хотя многие вещи могли быть выполнены эффективнее и своевременнее.
Заседание Совета глав государств – членов ШОС проходит в онлайн-формате. В организацию входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.