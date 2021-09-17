Путин назвал объем выделенных средств на поддержку населения в пандемию

По его словам, ключевыми инструментами для стимулирования дальнейшего экономического роста станут цифровизация и расширение использования экологичных технологий и инновационных решений во всех сферах жизни. Путин отметил, что пандемия нанесла ущерб экономическим связям стран ШОС, объем взаимной торговли России со странами — членами организации снизился на 6,4% до $141,6 млрд. «Однако сейчас есть все основания полагать, что мы можем исправить ситуацию и вывести сотрудничество на прежний уровень и даже укрепить его», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.