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Путин назвал объем выделенных средств на поддержку населения в пандемию

Ведомости

Россия направила около 3 трлн руб. на поддержку населения во время пандемии коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Россия направила порядка 3 трлн руб., а это, чтобы было понятно в сравнительных величинах, более 4,5% ВВП нашей страны, на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям с детьми прежде всего», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ключевыми инструментами для стимулирования дальнейшего экономического роста станут цифровизация и расширение использования экологичных технологий и инновационных решений во всех сферах жизни. Путин отметил, что пандемия нанесла ущерб экономическим связям стран ШОС, объем взаимной торговли России со странами — членами организации снизился на 6,4% до $141,6 млрд. «Однако сейчас есть все основания полагать, что мы можем исправить ситуацию и вывести сотрудничество на прежний уровень и даже укрепить его», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

14 сентября Путин заявил, что правительство России в острую фазу пандемии показало себя «очень неплохо», хотя многие вещи могли быть выполнены эффективнее и своевременнее.

Заседание Совета глав государств – членов ШОС проходит в онлайн-формате. В организацию входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных