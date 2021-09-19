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СК возбудил дело после крушения гидросамолета в ХМАО

Ведомости

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело после крушения гидросамолета в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там рассказали, что инцидент, о котором стало известно вчера, произошел еще 16 сентября: гидросамолет с двумя людьми на борту совершил жесткую посадку и погрузился на 1,5 м в болотистую почву в 85 км от города Советского. Как отмечает агентство, на борту находились предприниматель и его супруга, оба они погибли.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие намерено проверить все версии произошедшего, в том числе версии о техническом состоянии самолета и действиях пилота.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных