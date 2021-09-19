СК возбудил дело после крушения гидросамолета в ХМАО
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело после крушения гидросамолета в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Там рассказали, что инцидент, о котором стало известно вчера, произошел еще 16 сентября: гидросамолет с двумя людьми на борту совершил жесткую посадку и погрузился на 1,5 м в болотистую почву в 85 км от города Советского. Как отмечает агентство, на борту находились предприниматель и его супруга, оба они погибли.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие намерено проверить все версии произошедшего, в том числе версии о техническом состоянии самолета и действиях пилота.