СК возбудил дело после крушения гидросамолета в ХМАО

Там рассказали, что инцидент, о котором стало известно вчера, произошел еще 16 сентября: гидросамолет с двумя людьми на борту совершил жесткую посадку и погрузился на 1,5 м в болотистую почву в 85 км от города Советского. Как отмечает агентство, на борту находились предприниматель и его супруга, оба они погибли.