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На испанском острове Пальма началось извержение вулкана

Ведомости

Извержение одного из вулканов гряды Кумбре-Вьеха началось на испанском острове канарского архипелага Ла Пальма, сообщило агентство EFE.

Отмечается, что на протяжении всей последней недели на острове фиксировались землятресения, всего сейсмологи насчитали тысячи толчков. По информации Reuters, ранее сегодня на острове началась эвакуация ряда граждан после того, как ученые предупредили об угрозе извержения вулкана.

В последний раз извержение на Кумбре-Вьеха было зафиксировано в 1971 г., тогда это был вулкан Тенегия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных