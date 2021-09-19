На испанском острове Пальма началось извержение вулкана

Отмечается, что на протяжении всей последней недели на острове фиксировались землятресения, всего сейсмологи насчитали тысячи толчков. По информации Reuters, ранее сегодня на острове началась эвакуация ряда граждан после того, как ученые предупредили об угрозе извержения вулкана.