На испанском острове Пальма началось извержение вулкана
Извержение одного из вулканов гряды Кумбре-Вьеха началось на испанском острове канарского архипелага Ла Пальма, сообщило агентство EFE.
Отмечается, что на протяжении всей последней недели на острове фиксировались землятресения, всего сейсмологи насчитали тысячи толчков. По информации Reuters, ранее сегодня на острове началась эвакуация ряда граждан после того, как ученые предупредили об угрозе извержения вулкана.
В последний раз извержение на Кумбре-Вьеха было зафиксировано в 1971 г., тогда это был вулкан Тенегия.