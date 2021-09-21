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Врача-анестезиолога клиники в Москве приговорили к шести годам колонии

Ведомости

Мещанский суд Москвы приговорил к шести годам колонии врача-анестезиолога клиники пластической хирургии «Сфера» в Москве, где нанесли увечья пациентке в процессе ринопластики, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. К реальному сроку также приговорена медсестра клиники.

«Приговором Мещанского районного суда Москвы от 21 сентября Хитрин Лев Эдуардович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ; п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ», — сказали в пресс-службе, отметив, что отбывать наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет он будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он будет лишен на два года права заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинских услуг.

Медсестру Ларису Савельеву признали виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии общего режима. Ее также на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинских услуг.

В пресс-службе суда отметили, что мера пресечения осужденным изменена на заключение под стражу в зале суда, а гражданские иски потерпевших удовлетворены частично.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных