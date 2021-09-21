Врача-анестезиолога клиники в Москве приговорили к шести годам колонии
Мещанский суд Москвы приговорил к шести годам колонии врача-анестезиолога клиники пластической хирургии «Сфера» в Москве, где нанесли увечья пациентке в процессе ринопластики, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. К реальному сроку также приговорена медсестра клиники.
«Приговором Мещанского районного суда Москвы от 21 сентября Хитрин Лев Эдуардович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ; п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ», — сказали в пресс-службе, отметив, что отбывать наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет он будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он будет лишен на два года права заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинских услуг.
Медсестру Ларису Савельеву признали виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии общего режима. Ее также на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинских услуг.
В пресс-службе суда отметили, что мера пресечения осужденным изменена на заключение под стражу в зале суда, а гражданские иски потерпевших удовлетворены частично.