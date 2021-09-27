Хуснуллин поручил усилить адресную поддержку россиян при оплате ЖКУ
Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС усилить адресную поддержку россиян по оплате ЖКУ, сообщила газета «Известия» со ссылкой на копию протокола совещания у вице-премьера.
Согласно документу, решение связано с совершенствованием тарифного регулирования, в рамках которого планируется устанавливать тарифы исходя из планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры. Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук рассказал, что планируется довести тарифы до экономически обоснованных, то есть их рост сможет превышать инфляцию в случае модернизации инфраструктуры ЖКХ. Для социально незащищенных россиян рост тарифов будет компенсирован. Источник издания, близкий к правительству, подтвердил эту информацию.
В аппарате Хуснуллина изданию сообщили, что адресные меры соцподдержки отдельных категорий населения по оплате ЖКХ нужны для защиты их прав. В ФАС сообщили, что поручение поступило в службу. Главным исполнителем, по данным ведомства, будет Минстрой, остальные – соисполнители. ФАС сейчас формулирует предложения в адрес Минстроя и других ведомств. Минфин перенаправил запрос издания в Минстрой и Минтруд. В этих министерствах и Минэкономразвития на запрос не ответили.
По мнению специалистов, нужно расширить круг получателей субсидий на ЖКУ. Для этого нужно снизить максимальную долю расходов на коммунальные услуги в доходе семьи до 15% и компенсировать траты свыше этого.