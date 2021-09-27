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Хуснуллин поручил усилить адресную поддержку россиян при оплате ЖКУ

Ведомости

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС усилить адресную поддержку россиян по оплате ЖКУ, сообщила газета «Известия» со ссылкой на копию протокола совещания у вице-премьера.

Согласно документу, решение связано с совершенствованием тарифного регулирования, в рамках которого планируется устанавливать тарифы исходя из планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры. Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук рассказал, что планируется довести тарифы до экономически обоснованных, то есть их рост сможет превышать инфляцию в случае модернизации инфраструктуры ЖКХ. Для социально незащищенных россиян рост тарифов будет компенсирован. Источник издания, близкий к правительству, подтвердил эту информацию.

В аппарате Хуснуллина изданию сообщили, что адресные меры соцподдержки отдельных категорий населения по оплате ЖКХ нужны для защиты их прав. В ФАС сообщили, что поручение поступило в службу. Главным исполнителем, по данным ведомства, будет Минстрой, остальные – соисполнители. ФАС сейчас формулирует предложения в адрес Минстроя и других ведомств. Минфин перенаправил запрос издания в Минстрой и Минтруд. В этих министерствах и Минэкономразвития на запрос не ответили.

По мнению специалистов, нужно расширить круг получателей субсидий на ЖКУ. Для этого нужно снизить максимальную долю расходов на коммунальные услуги в доходе семьи до 15% и компенсировать траты свыше этого.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных