Хуснуллин поручил усилить адресную поддержку россиян при оплате ЖКУ

В аппарате Хуснуллина изданию сообщили, что адресные меры соцподдержки отдельных категорий населения по оплате ЖКХ нужны для защиты их прав. В ФАС сообщили, что поручение поступило в службу. Главным исполнителем, по данным ведомства, будет Минстрой, остальные – соисполнители. ФАС сейчас формулирует предложения в адрес Минстроя и других ведомств. Минфин перенаправил запрос издания в Минстрой и Минтруд. В этих министерствах и Минэкономразвития на запрос не ответили.