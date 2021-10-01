В Кремле заявили о беспокойстве из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране

«Нет, цифры тогда были иные. Динамика увеличения была иная. Вы можете легко это сами сопоставить и увидеть. Также сейчас меры принимаются, что называется, на земле, регионы реагируют все по-разному. Все вводят сейчас разные ограничения, многие регионы вводят. Поэтому посмотрим, как будет развиваться дальше. Пока динамика плохая, которая вызывает беспокойство», — заявил Песков.