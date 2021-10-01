В Кремле заявили о беспокойстве из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране
Динамика заболеваемости коронавирусом и смертности от него в России вызывает беспокойство, однако она отличается от ситуации прошлой весны, когда был введен локдаун, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, цифры тогда были иные. Динамика увеличения была иная. Вы можете легко это сами сопоставить и увидеть. Также сейчас меры принимаются, что называется, на земле, регионы реагируют все по-разному. Все вводят сейчас разные ограничения, многие регионы вводят. Поэтому посмотрим, как будет развиваться дальше. Пока динамика плохая, которая вызывает беспокойство», — заявил Песков.
Он отметил, что каждый регион самостоятельно решает, нужно ли вводить ограничения по коронавирусу. Ограничения могут усиливаться или ослабляться в зависимости от динамики показателей и загрузки коек в больницах.
В России четвертый день подряд фиксируют антирекорд по смертности от коронавируса за сутки – 1 октября погибли 887 человек. Всего в стране от коронавируса скончались 208 142 человека. Также за последние сутки было выявлено 24 522 случая заражения коронавирусом – максимум с 19 июля.
30 сентября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 56 регионах России. При этом оснований для введения очередного локдауна в стране нет, заявляла Попова ранее. Песков также ранее говорил, что подобная мера не обсуждается в Кремле.