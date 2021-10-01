Путин поручил создать платформу для психологической помощи детям и родителям
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря текущего года разработать концепцию создания цифровой платформы, где дети и их родители или законные представители смогут получить психологическую помощь. Перечень поручений главы государства, данных по итогам встречи с общественностью по вопросам общего образования, опубликован на сайте Кремля.
Также Путин поручил представить предложения о финансировании расходов, связанных с созданием и функционированием этой платформы. Предполагается, что это должно быть сделано за счет средств, предусмотренных на реализацию национального проекта «Образование».
27 сентября Путин поручил Роспотребнадзору, Минпросвещения и Рособрнадзору до 1 декабря этого года проанализировать объем учебной и внеучебной нагрузки школьников, в том числе сколько времени у учащихся занимает выполнение домашних заданий. Также указанные ведомства должны проработать вопрос по реализации возможности для учащихся делать уроки в учебных заведениях — в рамках модели «Школа полного дня» или в группах продленного дня. В поручении отмечалось, что все это нужно для «сохранения здоровья обучающихся».
Ранее «Ведомости» узнали, что учащихся со склонностями к социально опасному и деструктивному поведению начнут выявлять путем анализа их письменных работ с помощью искусственного интеллекта. Для этого создадут специальное программное обеспечение. Средства на него — 1,7 млрд руб. — выделят из бюджета в рамках нацпроекта «Образование».