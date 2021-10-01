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Путин поручил создать платформу для психологической помощи детям и родителям

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря текущего года разработать концепцию создания цифровой платформы, где дети и их родители или законные представители смогут получить психологическую помощь. Перечень поручений главы государства, данных по итогам встречи с общественностью по вопросам общего образования, опубликован на сайте Кремля. 

Также Путин поручил представить предложения о финансировании расходов, связанных с созданием и функционированием этой платформы. Предполагается, что это должно быть сделано за счет средств, предусмотренных на реализацию национального проекта «Образование».

27 сентября Путин поручил Роспотребнадзору, Минпросвещения и Рособрнадзору до 1 декабря этого года проанализировать объем учебной и внеучебной нагрузки школьников, в том числе сколько времени у учащихся занимает выполнение домашних заданий. Также указанные ведомства должны проработать вопрос по реализации возможности для учащихся делать уроки в учебных заведениях — в рамках модели «Школа полного дня» или в группах продленного дня. В поручении отмечалось, что все это нужно для «сохранения здоровья обучающихся».

Ранее «Ведомости» узнали, что учащихся со склонностями к социально опасному и деструктивному поведению начнут выявлять путем анализа их письменных работ с помощью искусственного интеллекта. Для этого создадут специальное программное обеспечение. Средства на него — 1,7 млрд руб. — выделят из бюджета в рамках нацпроекта «Образование».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных