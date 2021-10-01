Путин поручил создать платформу для психологической помощи детям и родителям

27 сентября Путин поручил Роспотребнадзору, Минпросвещения и Рособрнадзору до 1 декабря этого года проанализировать объем учебной и внеучебной нагрузки школьников, в том числе сколько времени у учащихся занимает выполнение домашних заданий. Также указанные ведомства должны проработать вопрос по реализации возможности для учащихся делать уроки в учебных заведениях — в рамках модели «Школа полного дня» или в группах продленного дня. В поручении отмечалось, что все это нужно для «сохранения здоровья обучающихся».