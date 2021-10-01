В России 2023 год будет объявлен Годом педагога и наставника
Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить документ о проведении в 2023 г. в России Года педагога и наставника. Список поручений по итогам прошедшей в конце августа встречи президента с представителями общественности по вопросам образования опубликован на сайте Кремля.
«Представить проект указа президента Российской Федерации о проведении в 2023 г. в РФ Года педагога и наставника», — говорится в поручении, адресованном премьер-министру Михаилу Мишустину и руководителю администрации президента Антону Вайно. Срок исполнения поручения −15 июня 2022 г.
Путин также поручил правительству разработать и утвердить план мероприятий по празднованию в 2023 г. 200-летия со дня рождения русского педагога, основоположника отечественной научной педагогики Константина Ушинского. Срок исполнения поручения указан до 15 ноября 2022 г.
Ранее 2021 г. был объявлен в России Годом науки и технологий. 2020 г. — Годом памяти и славы. Такой выбор был обусловлен 75-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.