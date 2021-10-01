Путин поручил рассмотреть вопрос об использовании государственной символики в школах
Президент России Владимир Путин поручил правительству и администрации главы государства рассмотреть вопрос использования государственных символов РФ в общеобразовательных учреждениях, следует из перечня поручений по итогам встречи с общественностью по вопросам общего образования.
«Правительству Российской Федерации: ...рассмотреть совместно с администрацией президента Российской Федерации вопросы об использовании государственных символов Российской Федерации в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и о финансировании расходов, связанных с таким использованием государственных символов Российской Федерации, а также при необходимости представить предложения о внесении изменений в соответствующие нормативные правовые акты», — говорится в сообщении.
25 августа Путин в ходе встречи с представителями общественности одобрил идею ввести во всех школах страны традицию поднимать государственный флаг. Тогда глава государства подчеркнул, что подобная традиция существует во многих странах мира. При этом он заявил о необходимости разработки единого общероссийского стандарта для реализации этой инициативы. Финансирование этого вопроса, по словам российского лидера, должно быть осуществлено из федерального бюджета.