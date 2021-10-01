Путин поручил рассмотреть вопрос об использовании государственной символики в школах

25 августа Путин в ходе встречи с представителями общественности одобрил идею ввести во всех школах страны традицию поднимать государственный флаг. Тогда глава государства подчеркнул, что подобная традиция существует во многих странах мира. При этом он заявил о необходимости разработки единого общероссийского стандарта для реализации этой инициативы. Финансирование этого вопроса, по словам российского лидера, должно быть осуществлено из федерального бюджета.