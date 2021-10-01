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Путин поручил рассмотреть вопрос об использовании государственной символики в школах

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству и администрации главы государства рассмотреть вопрос использования государственных символов РФ в общеобразовательных учреждениях, следует из перечня поручений по итогам встречи с общественностью по вопросам общего образования.

«Правительству Российской Федерации: ...рассмотреть совместно с администрацией президента Российской Федерации вопросы об использовании государственных символов Российской Федерации в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и о финансировании расходов, связанных с таким использованием государственных символов Российской Федерации, а также при необходимости представить предложения о внесении изменений в соответствующие нормативные правовые акты», — говорится в сообщении.

25 августа Путин в ходе встречи с представителями общественности одобрил идею ввести во всех школах страны традицию поднимать государственный флаг. Тогда глава государства подчеркнул, что подобная традиция существует во многих странах мира. При этом он заявил о необходимости разработки единого общероссийского стандарта для реализации этой инициативы. Финансирование этого вопроса, по словам российского лидера, должно быть осуществлено из федерального бюджета.

Ранее по теме: Путин поддержал идею введения традиции поднимать флаг России в школах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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