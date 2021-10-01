Опубликовано видео задержания Михаила Саакашвили
Грузинский телеканал Rustavi 2 опубликовал кадры задержания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. На видео видно, как он в сопровождении правоохранителей и наручниках выходит из спецтранспорта и заходит в здание.
Ранее о его задержании сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили. По предварительной информации, Саакашвили находится в заключении в городе Рустави (30 км от Тбилиси).
Перед этим адвокат Саакашвили Бека Басилая заявил, что не может связаться со своим подзащитным. Позднее он подтвердил задержание, назвал его «политически мотивированным». «Это политическое задержание», — сказал адвокат в эфире телеканала «Украина 24».
Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 г. После ухода с должности на него завели несколько уголовных дел, включая по статье о растрате. Как сообщается на сайте грузинской прокуратуры, бывший грузинский президент Михаил Саакашвили приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы. Он заочно осужден на три года по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили на шесть лет. Как заявили в прокуратуре Грузии, приговоры, вынесенные Саакашвили, обжалованию не подлежат. Кроме того, Саакашвили обвиняется в незаконном захвате телекомпании «Имеди», которая принадлежала тогда Бадри Патаркацишвили, а также в присвоении в личных целях 9 024 367 лари.
1 октября Саакашвили сообщил в Facebook о своем приезде в Грузию после семилетнего перерыва. При этом в МВД страны заявили, что бывший президент на самом деле не пересекал границу, однако потом он все же был задержан на территории страны.