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Пассажирский самолет столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани

Ведомости

Работники аэропорта Астрахани при буксировке самолета авиакомпании «Победа» допустили его столкновение с топливозаправщиком, в результате инцидента воздушному судну был причинен ущерб, его размер оценивается, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

«Наземная служба аэропорта Астрахани из-за проявленной ей халатности при буксировке самолета допустила его столкновение со стоящим топливозаправщиком, это привело к повреждению нижней части симитара (съемный элемент законцовки крыла)», — сказали в пресс-службе, отметив, что специалисты технической службы компании будут направлены в Астрахань ближайшим рейсом для оценки повреждения.

В управлении МЧС по региону уточнили, что при ЧП никто не пострадал. В службу поступило сообщение о том, что самолет Boeing-737 при движении по рулежной дорожке перед взлетом совершил столкновение с аэродромным топливозаправщиком, задев его плоскостью крыла. «Пассажиры благополучно выведены из самолета и находятся в здании аэровокзала», — сообщили в МЧС.

Ранее по теме: В небе над Аризоной произошло столкновение самолета с вертолетом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных