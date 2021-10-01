Пассажирский самолет столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани

В управлении МЧС по региону уточнили, что при ЧП никто не пострадал. В службу поступило сообщение о том, что самолет Boeing-737 при движении по рулежной дорожке перед взлетом совершил столкновение с аэродромным топливозаправщиком, задев его плоскостью крыла. «Пассажиры благополучно выведены из самолета и находятся в здании аэровокзала», — сообщили в МЧС.