Пассажирский самолет столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани
Работники аэропорта Астрахани при буксировке самолета авиакомпании «Победа» допустили его столкновение с топливозаправщиком, в результате инцидента воздушному судну был причинен ущерб, его размер оценивается, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
«Наземная служба аэропорта Астрахани из-за проявленной ей халатности при буксировке самолета допустила его столкновение со стоящим топливозаправщиком, это привело к повреждению нижней части симитара (съемный элемент законцовки крыла)», — сказали в пресс-службе, отметив, что специалисты технической службы компании будут направлены в Астрахань ближайшим рейсом для оценки повреждения.
В управлении МЧС по региону уточнили, что при ЧП никто не пострадал. В службу поступило сообщение о том, что самолет Boeing-737 при движении по рулежной дорожке перед взлетом совершил столкновение с аэродромным топливозаправщиком, задев его плоскостью крыла. «Пассажиры благополучно выведены из самолета и находятся в здании аэровокзала», — сообщили в МЧС.