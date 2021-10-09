РБК: в трех регионах России остановлена работа малых аэропортов
Чтобы соответствовать новым повышенным требованиям к транспортной безопасности на посадочных площадках и вертодромах, малые аэропорты должны были к октябрю этого года реализовать несколько мер: установить специальные ограждения с сигнализацией, организовать контроль доступа и видеонаблюдение, установить системы связи, оповещения, сбора и обработки информации, обеспечить площадку интернетом.
Кроме того, аэропортам предстояло набрать штат групп быстрого реагирования и организовать круглосуточное патрулирование и осмотр взлетно-посадочной полосы. Авиакомпании и власти регионов оценили выполнение всех этих действий в сумму от 13 до 50 млн руб.
Основной владелец перевозчика Андрей Богданов рассказал изданию, что власти регионов знали о грядущей остановке полетов, а местным подразделениям Росавиации были направлены письма-извещения о приостановке работы в отношении 15 посадочных площадок.
По словам гендиректора горно-алтайского аэропорта Сергея Круглова, новость об остановке авиаперевозок жители восприняли негативно. Осенью и зимой из-за снега и гололеда часто закрывают перевалы, а значит, передвигаться на автомобилях в некоторых местах люди не смогут. Так, три раза в неделю из Горно-Алтайска можно было летать в отдаленные села Кош-Агач и Усть-Кокса, которые считаются труднодоступными.