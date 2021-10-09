РБК: в трех регионах России остановлена работа малых аэропортов

По словам гендиректора горно-алтайского аэропорта Сергея Круглова, новость об остановке авиаперевозок жители восприняли негативно. Осенью и зимой из-за снега и гололеда часто закрывают перевалы, а значит, передвигаться на автомобилях в некоторых местах люди не смогут. Так, три раза в неделю из Горно-Алтайска можно было летать в отдаленные села Кош-Агач и Усть-Кокса, которые считаются труднодоступными.