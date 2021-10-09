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РБК: в трех регионах России остановлена работа малых аэропортов

Ведомости

Авиаперевозки на Алтае, в Томской области и Забайкальском крае закрыли из-за изменения требований к безопасности малых аэропортов, узнал РБК. Компании «СиЛА» и ее дочка «Аэросервис» приостановили работу в этих регионах.

Чтобы соответствовать новым повышенным требованиям к транспортной безопасности на посадочных площадках и вертодромах, малые аэропорты должны были к октябрю этого года реализовать несколько мер: установить специальные ограждения с сигнализацией, организовать контроль доступа и видеонаблюдение, установить системы связи, оповещения, сбора и обработки информации, обеспечить площадку интернетом.

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Кроме того, аэропортам предстояло набрать штат групп быстрого реагирования и организовать круглосуточное патрулирование и осмотр взлетно-посадочной полосы. Авиакомпании и власти регионов оценили выполнение всех этих действий в сумму от 13 до 50 млн руб.

Основной владелец перевозчика Андрей Богданов рассказал изданию, что власти регионов знали о грядущей остановке полетов, а местным подразделениям Росавиации были направлены письма-извещения о приостановке работы в отношении 15 посадочных площадок. 

По словам гендиректора горно-алтайского аэропорта Сергея Круглова, новость об остановке авиаперевозок жители восприняли негативно. Осенью и зимой из-за снега и гололеда часто закрывают перевалы, а значит, передвигаться на автомобилях в некоторых местах люди не смогут. Так, три раза в неделю из Горно-Алтайска можно было летать в отдаленные села Кош-Агач и Усть-Кокса, которые считаются труднодоступными. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных