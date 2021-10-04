Авиакомпании из-за пандемии могут потерять более $200 млрд к 2022 году

Ожидается, что общее число пассажиров в 2021 г. составит 2,3 млрд и увеличится до 3,4 млрд в следующем году. Для сравнения: в допандемийном 2019-м оно достигло 4,5 млрд. Ассоциация также прогнозирует, что число пассажиро-километров в текущем году будет на 60% ниже, чем в 2019 г., а в 2022-м — на 39% ниже.