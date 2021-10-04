Авиакомпании из-за пандемии могут потерять более $200 млрд к 2022 году
Совокупные убытки мировых авиалиний в результате пандемии коронавируса в 2020-2022 гг. могут превысить $200 млрд. Такую оценку приводит Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).
Несмотря на слова главы IATA Вилли Уолша о том, что низшая точка кризиса отрасли осталась «далеко позади», ассоциация ухудшила свой прогноз на 2021 г. с апрельской оценки чистых убытков (с $47,7 млрд до $51,8 млрд). Цифры прошлого года также выросли на 10% — с $126,4 млрд до $137,7 млрд.
IATA, представляющая 84% от общего воздушного движения, ожидает, что в 2022 г. убытки уменьшатся благодаря снижению расходов, оптимизации доходности и росту спроса, составив $11,6 млрд.
«Хотя серьезные проблемы не исчезли, путь к выздоровлению уже виднеется. Авиация в очередной раз демонстрирует свою стойкость», — заявил Уолш.
IATA отметила хорошие показатели по авиационным грузоперевозкам и внутренним перелетам, однако международные авиаперевозки по-прежнему сталкиваются с трудностями из-за продолжающих действовать во многих странах ограничений на въезд.
Ожидается, что общее число пассажиров в 2021 г. составит 2,3 млрд и увеличится до 3,4 млрд в следующем году. Для сравнения: в допандемийном 2019-м оно достигло 4,5 млрд. Ассоциация также прогнозирует, что число пассажиро-километров в текущем году будет на 60% ниже, чем в 2019 г., а в 2022-м — на 39% ниже.