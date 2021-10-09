После избиения солдата под Хабаровском возбудили два уголовных дела
После распространения видеоролика с кадрами избиения солдатами своего сослуживца возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 335 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими), пунктам «а, в» части 2 статьи 163 (вымогательство группой лиц, с применением насилия). О результатах проверки инцидента говорится на сайте Главной военной прокуратуры.
Трое рядовых в расположении батальона материального обеспечения избили солдата в воинской части города Бикин Хабаровского края. Они таким образом вымогали у своего сослуживца смартфон одной из последних моделей и 20 тыс. рублей, отмечается в сообщении.
Двое подозреваемых задержаны, решается вопрос о применении к ним меры пресечения. В отношении третьего военнослужащего продолжается проверка.
Военная прокуратура 9 октября сообщила о проверке после появления в интернете видео происшествия. Проверка обстоятельств нападения была организована по поручению заместителя генерального прокурора — главного военного прокурора Валерия Петрова.