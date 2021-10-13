Полиция сообщила о стрельбе возле школы в Москве
Молодой человек 2006 г. рождения открыл стрельбу из страйкбольного оружия по заброшенному зданию на Ленинском проспекте, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России. По данным ТАСС и «РИА Новости», рядом с местом стрельбы на улице Фотиевой находились школы, которые получили от полиции распоряжение не покидать здания из-за проведения оперативных мероприятий.
В итоге стрелка задержали. Его доставили в полицию для разбирательств и установления обстоятельств случившегося. После проверки правоохранительные органы примут процессуальное решение.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. После того, как полиция сняла ограничения, учащихся отпустили домой.
Личность стрелявшего в МВД не раскрыли. По данным источника «РИА Новостей», очевидцы сообщили о мужчине в камуфляжной форме, который находился рядом с учебным заведением.