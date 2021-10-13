Полиция сообщила о стрельбе возле школы в Москве

Молодой человек 2006 г. рождения открыл стрельбу из страйкбольного оружия по заброшенному зданию на Ленинском проспекте, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России. По данным ТАСС и «РИА Новости», рядом с местом стрельбы на улице Фотиевой находились школы, которые получили от полиции распоряжение не покидать здания из-за проведения оперативных мероприятий.