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Путин опроверг утверждение о связи приговора Навальному с политикой

Ведомости

Основатель ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексей Навальный был арестован за уголовные преступления, а не из-за его политической деятельности, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя». 

«Что касается фигурантов, о которых вы сказали, они вообще находятся в местах лишения свободы не за политическую деятельность, а за уголовные преступления, в том числе в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России. Причем неоднократно. Более того, им неоднократно, по сути, прощали их нарушения закона. Но это должно иметь когда-то какие-то последствия для тех, кто это делает», — сказал глава государства. Он подчеркнул, что не надо «злоупотреблять доверием общества, чтобы добиваться в том числе экономических преимуществ, защищаясь политической деятельностью». 

Говоря об оппозиции, президент заявил, что она в России «работает, жива и критикует власть». Путин отметил, что иногда оппозиция высказывается «так жестко, как, может быть, в других странах это не делают». 

Также глава государства не согласился с утверждением, что всех представителей оппозиции в России отправляют в тюрьму. «Если вы посмотрите на уличные протесты, то вы поймете, что далеко не все в тюрьме. Люди работают. Те, которые не нарушают законов соответствующих», — сказал он. 

Навальный в настоящее время находится в тюрьме. В феврале суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. С учетом времени, ранее проведенного под домашним арестом, Навальный пробудет в заключении около 2,5 года.

Ранее по теме: СК возбудил новое уголовное дело против Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных