Путин опроверг утверждение о связи приговора Навальному с политикой

«Что касается фигурантов, о которых вы сказали, они вообще находятся в местах лишения свободы не за политическую деятельность, а за уголовные преступления, в том числе в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России. Причем неоднократно. Более того, им неоднократно, по сути, прощали их нарушения закона. Но это должно иметь когда-то какие-то последствия для тех, кто это делает», — сказал глава государства. Он подчеркнул, что не надо «злоупотреблять доверием общества, чтобы добиваться в том числе экономических преимуществ, защищаясь политической деятельностью».