Путин опроверг утверждение о связи приговора Навальному с политикой
Основатель ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексей Навальный был арестован за уголовные преступления, а не из-за его политической деятельности, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».
«Что касается фигурантов, о которых вы сказали, они вообще находятся в местах лишения свободы не за политическую деятельность, а за уголовные преступления, в том числе в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России. Причем неоднократно. Более того, им неоднократно, по сути, прощали их нарушения закона. Но это должно иметь когда-то какие-то последствия для тех, кто это делает», — сказал глава государства. Он подчеркнул, что не надо «злоупотреблять доверием общества, чтобы добиваться в том числе экономических преимуществ, защищаясь политической деятельностью».
Говоря об оппозиции, президент заявил, что она в России «работает, жива и критикует власть». Путин отметил, что иногда оппозиция высказывается «так жестко, как, может быть, в других странах это не делают».
Также глава государства не согласился с утверждением, что всех представителей оппозиции в России отправляют в тюрьму. «Если вы посмотрите на уличные протесты, то вы поймете, что далеко не все в тюрьме. Люди работают. Те, которые не нарушают законов соответствующих», — сказал он.
Навальный в настоящее время находится в тюрьме. В феврале суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. С учетом времени, ранее проведенного под домашним арестом, Навальный пробудет в заключении около 2,5 года.