Путин прокомментировал деятельность российской оппозиции

Он посоветовал включить некоторые российские СМИ, которые финансирует «Газпром», и убедиться в том, что «они работают и никто их не трогает». «Я с трудом найду страны, в которых СМИ фактически финансируются из государственных источников и занимают такую непримиримую позицию к властям, как у нас», — отметил президент, уточнив, что «Газпром» финансирует одну из радиостанций, которая «занимает крайние позиции по любому вопросу, и каждый второй имел там иностранный паспорт или вид на жительство». «Работает, все в порядке», — подчеркнул он.