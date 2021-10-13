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Путин прокомментировал деятельность российской оппозиции

Ведомости

Оппозиция в России жива и критикует власть, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на «Российской энергетической неделе».

«Что касается в целом оппозиции: она у нас работает, жива, критикует власть. Причем критикует так жестко, повторюсь еще раз, как, может быть, и не критикуют в других странах», — цитирует «Интерфакс» Путина.

Он посоветовал включить некоторые российские СМИ, которые финансирует «Газпром», и убедиться в том, что «они работают и никто их не трогает». «Я с трудом найду страны, в которых СМИ фактически финансируются из государственных источников и занимают такую непримиримую позицию к властям, как у нас», — отметил президент, уточнив, что «Газпром» финансирует одну из радиостанций, которая «занимает крайние позиции по любому вопросу, и каждый второй имел там иностранный паспорт или вид на жительство». «Работает, все в порядке», — подчеркнул он.

Путин также заявил, что переживания о том, что демократия в России умерла, сильно преувеличены, и посоветовал критикам беспокоиться о себе. «Не беспокойтесь за нас, подумайте лучше о себе и о том, что у вас там происходит», — сказал Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных