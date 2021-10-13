Путин прокомментировал деятельность российской оппозиции
Оппозиция в России жива и критикует власть, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на «Российской энергетической неделе».
«Что касается в целом оппозиции: она у нас работает, жива, критикует власть. Причем критикует так жестко, повторюсь еще раз, как, может быть, и не критикуют в других странах», — цитирует «Интерфакс» Путина.
Он посоветовал включить некоторые российские СМИ, которые финансирует «Газпром», и убедиться в том, что «они работают и никто их не трогает». «Я с трудом найду страны, в которых СМИ фактически финансируются из государственных источников и занимают такую непримиримую позицию к властям, как у нас», — отметил президент, уточнив, что «Газпром» финансирует одну из радиостанций, которая «занимает крайние позиции по любому вопросу, и каждый второй имел там иностранный паспорт или вид на жительство». «Работает, все в порядке», — подчеркнул он.
Путин также заявил, что переживания о том, что демократия в России умерла, сильно преувеличены, и посоветовал критикам беспокоиться о себе. «Не беспокойтесь за нас, подумайте лучше о себе и о том, что у вас там происходит», — сказал Путин.