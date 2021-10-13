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Корабль ВМС Украины потерпел аварию в Черном море

Ведомости

Корабль военно-морских сил Украины, находящийся в акватории Черного моря, получил повреждения из-за ухудшения погодных условий, сообщила пресс-служба военно-морских сил ВС Украины.

«В результате резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация, судно национального флота получило повреждение», — говорится в сообщении на странице ВМС Украины в Facebook.

В итоге было принято решение поставить судно на якорь и развернуть пункт управления для поисково-спасательных работ. К операции привлечены корабли и катера в количестве восьми единиц.

Позднее ситуацию удалось стабилизировать. Как отметили в ВМС, угрозы жизни личного состава и угрозы потери судна нет. Сейчас идет операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращению его в пункт постоянной дислокации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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