Корабль ВМС Украины потерпел аварию в Черном море
Корабль военно-морских сил Украины, находящийся в акватории Черного моря, получил повреждения из-за ухудшения погодных условий, сообщила пресс-служба военно-морских сил ВС Украины.
«В результате резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация, судно национального флота получило повреждение», — говорится в сообщении на странице ВМС Украины в Facebook.
В итоге было принято решение поставить судно на якорь и развернуть пункт управления для поисково-спасательных работ. К операции привлечены корабли и катера в количестве восьми единиц.
Позднее ситуацию удалось стабилизировать. Как отметили в ВМС, угрозы жизни личного состава и угрозы потери судна нет. Сейчас идет операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращению его в пункт постоянной дислокации.