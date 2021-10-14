РФПИ оценил эффективность «Спутника лайт» в качестве бустерного укола
Вакцина от коронавируса «Спутник лайт» в качестве бустерного укола повышает эффективность вакцин Astrazeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino по сравнению со второй прививкой тем же препаратом, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Однокомпонентная вакцина «Спутник лайт» — эффективный универсальный усилитель для вакцин, производимых Astrazeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino. Каждая комбинация «вакцинного коктейля» со «Спутником лайт» обеспечивала более высокий титр антител на 14-й день после введения второй дозы по сравнению с оригинальными гомогенными (та же вакцина, что и первая и вторая дозы) режимами каждой из вакцин», — говорится в сообщении. Также комбинация вакцин со «Спутником лайт» продемонстрировала высокую безопасность без серьезных побочных эффектов после прививки.
Промежуточные результаты исследования подводились на основе данных 1002 добровольцев и 12 различных комбинаций вакцин. Всего в исследовании примут участие 2800 человек.
В РФПИ отметили, что вакцинация только «Спутником лайт» эффективна на 70% против дельта-варианта коронавируса в течение первых трех месяцев после прививки и на 75% среди людей до 60 лет. Данные основываются на исследовании 28 000 человек в Москве. В качестве бустерного укола вакцина на 83% защищает от заболевания и на 94% против госпитализации.
Исследования комбинации вакцин «Спутник лайт» и AstraZeneca начались в конце прошлого года. Они проводятся в Аргентине, России, Азербайджане и ОАЭ и демонстрируют высокую эффективность и безопасность комбинации. Сочетание двух вакцин показало большую эффективность, чем прививка только вакциной AstraZeneca, отметили в РФПИ.