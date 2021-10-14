Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

РФПИ оценил эффективность «Спутника лайт» в качестве бустерного укола

Ведомости

Вакцина от коронавируса «Спутник лайт» в качестве бустерного укола повышает эффективность вакцин Astrazeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino по сравнению со второй прививкой тем же препаратом, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Однокомпонентная вакцина «Спутник лайт» — эффективный универсальный усилитель для вакцин, производимых Astrazeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino. Каждая комбинация «вакцинного коктейля» со «Спутником лайт» обеспечивала более высокий титр антител на 14-й день после введения второй дозы по сравнению с оригинальными гомогенными (та же вакцина, что и первая и вторая дозы) режимами каждой из вакцин», — говорится в сообщении. Также комбинация вакцин со «Спутником лайт» продемонстрировала высокую безопасность без серьезных побочных эффектов после прививки.

Промежуточные результаты исследования подводились на основе данных 1002 добровольцев и 12 различных комбинаций вакцин. Всего в исследовании примут участие 2800 человек.

В РФПИ отметили, что вакцинация только «Спутником лайт» эффективна на 70% против дельта-варианта коронавируса в течение первых трех месяцев после прививки и на 75% среди людей до 60 лет. Данные основываются на исследовании 28 000 человек в Москве. В качестве бустерного укола вакцина на 83% защищает от заболевания и на 94% против госпитализации.

Исследования комбинации вакцин «Спутник лайт» и AstraZeneca начались в конце прошлого года. Они проводятся в Аргентине, России, Азербайджане и ОАЭ и демонстрируют высокую эффективность и безопасность комбинации. Сочетание двух вакцин показало большую эффективность, чем прививка только вакциной AstraZeneca, отметили в РФПИ.

Ранее по теме: Первым компонентом вакцины от COVID-19 в России привились свыше 51 млн

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных