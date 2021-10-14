РФПИ оценил эффективность «Спутника лайт» в качестве бустерного укола

«Однокомпонентная вакцина «Спутник лайт» — эффективный универсальный усилитель для вакцин, производимых Astrazeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino. Каждая комбинация «вакцинного коктейля» со «Спутником лайт» обеспечивала более высокий титр антител на 14-й день после введения второй дозы по сравнению с оригинальными гомогенными (та же вакцина, что и первая и вторая дозы) режимами каждой из вакцин», — говорится в сообщении. Также комбинация вакцин со «Спутником лайт» продемонстрировала высокую безопасность без серьезных побочных эффектов после прививки.